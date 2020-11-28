Palandöken’de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- PALANDÖKEN Kayak Merkezi’nde suni olarak oluşturulan buz duvarı tırmanışı sezonu, bugün yapılan tırmanışla başladı. İlk tırmanışı 10 yaşındaki Mehmet Akif Emeç ile birlikte gerçekleştiren Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, 2020-2021 tırmanış sezonunu başlattıklarını söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi’nin 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre genişliğinde yapılan suni buz dağında sezonun ilk tırmanışı bugün gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Ejder A.Ş Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ve sporcular 2020-2021 tırmanış sezonunu açtı. Mehmet Akif Emeç ile birlikte buz duvarına tırmanarak sezonu açan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, “Kasım ayı sonunda Palandöken’de buz tırmanışında 2020-2021 sezonunu açtık. Biz geçen yıl 2020 yılı başında Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonasını da burada düzenledik. Palandöken Dağı’nın en büyük özelliği suni buz duvarı. Özellikle suyla dondurularak tırmanışa hazır hale getirilen bu duvar ülkemizde tek. Dağcılık Federasyonu’na bağlı sporcular burada antrenman yapıyor. Bu sene Federasyon olarak, eğitim ve şampiyona düzenleme gibi faaliyetlerimiz olacak. Ejder A.Ş. ile yaptığımız protokol ile burada eğitim kamplarını düzenleyeceğiz. Burası genç sporcuların yetişmesi açısından önemli bir kazanım” diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonaya hazırlandığını belirten Mehmet Akif Emeç, sezonun ilk tırmanışını gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi’nde ilklere imza attıklarını söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, suni olarak yaptıkları 150 metre genişliğinde, 20 metre yüksekliğindeki buz duvarında aynı anda 20 sporcunun tırmanış yapabileceğini söyledi. Altundağ, yapacakları yeni buz duvarı ile hem buz tırmanışı hem de aynı anda kayak yapılabilecek mekanlar oluşturacaklarını belirtti.

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