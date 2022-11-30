Palandöken: Türkiye, çevresindeki olumsuzluklara rağmen güçlü şekilde ilerliyor

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Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’nin, çevresinde yaşanan olumsuzluklara rağmen güçlü bir şekilde yolunda ilerlediğini belirterek, “Bugün en çok turist ağırlayan, en çok yoksul ülkelere destek veren, dünyada önemli yeri bulunan, sadece bugün değil, Osmanlı döneminden bugüne kadar neredeyse dokunmadığımız ülke kalmayan güçlü bir ülkeyiz” dedi.

Avrupa Birliği projeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TESK’in işbirliğinde gerçekleştirilen İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Eğitimi programı, Antalya’nın Serik ilçesindeki bir otelde başladı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, programın açılışında yaptığı konuşmada, TESK olarak bugüne kadar önemli projelere imza attıklarını ve bu çalışmanın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR SÜREÇTE’

Programın sadece bu dönemi değil, gelecek nesilleri de şekillendirecek nitelikte olduğunu aktaran Bendevi Palandöken, “Yaptığımız işlerle Türk esnaf ve sanatkarı, çırağıyla, kalfasıyla, ustasıyla gelişmekte olan büyük ülkemize katkıda bulunmakta. İnşallah ülkemizde bu çalışmalarla ahilik kültürü yeniden modern, çağa uygun hale getirilerek, nesillere aktarılacak. Türkiye önemli bir süreçte, esnaf ve sanatkar da çalışma hayatındaki düzenlemelerle bu süreci daha da geliştirecek ve güzelleştirecek” dedi.

Bugün Türkiye’nin etrafındaki ülkelerde savaşların, terör olaylarının yaşandığını vurgulayan Palandöken, Türkiye’de ise sadece yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik mücadele verildiğini kaydetti. Türkiye’nin, çevresinde yaşanan olumsuzluklara rağmen güçlü bir şekilde yolunda ilerlediğini aktaran Palandöken, “Bugün en çok turist ağırlayan, en çok yoksul ülkelere destek veren, dünyada önemli yeri bulunan, sadece bugün değil, Osmanlı döneminden bugüne kadar neredeyse dokunmadığımız ülke kalmayan güçlü bir ülkeyiz. Allah’a çok şükür ayakta kalabilmemizi sağlayan, bizi vatansız, topraksız, bayraksız bırakmayan ülkenin gençleri, yaşlıları, çalışanları ve ayakta kalmamıza destek olan ülkemizin nimetleridir” diye konuştu.

Palandöken, Türkiye’nin kendi kendine yetebilen, ürettiğiyle geçinebilen bir ülke olduğunu da vurguladı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de Antalya olarak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını belirterek, bugün de önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Esnaf ve sanatkar odaları temsilcilerinin katıldığı ve 3 gün sürecek programla çırak öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini aldıkları işletmelerde, eğitim kalitesini artırmak üzere danışmanlık becerilerini güçlendirmeleri amaçlanıyor. (DHA)

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