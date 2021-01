Palandöken, onlara emanet

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum’daki Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezinde, görev yapan JAK ve Jandarma Asayiş ekiplerini, 15 Aralık 2020’de açılışı yapılan kış sezonu boyunca kayak yaparken pistlerin dışına çıkarak kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalan yüzlerce kişiyi hastaneye ulaştırdı.

Palandöken ile Konaklı’da gece gündüz demeden 24 saat görev yapan Jandarma Asayiş ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, huzur ve güven veriyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Erzurum’da kış tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı binlerce kayak severi ağırlayan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri, çam ağaçları arasında eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine kayak imkanları sunuyor. 45 kilometre uzunluktaki pistiyle kayak tutkunlarına hizmet veren Palandöken, kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Her kış sezonu binlerce yerli ve yabancı turisti misafir eden kayak merkezinde kayarken zaman zaman pistlerden çıkıp, kaybolan ve mahsur kalanların imdadına ise jandarma ekipleri koşuyor. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezinde bu tür olaylara müdahale için konuşlu olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve asayiş ekipler, hem kayaklı hem de kar üstü araçlı devriyelerle pistlerde 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.

Kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere, birçok olaya anında müdahale eden jandarma ekipleri bölgeye kayak yapmaya, gezmeye veya eğlenmeye gelen turistler ile vatandaşlara da huzur ve güven sağlıyor. Timler, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra aynı zamanda dağ arama ve kurtarma konusunda her türlü bilgi birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşuyor.

Gece gündüz görevdeki tecrübeli asayiş ekipleri ve JAK timleri, kayak merkezindeki pistlerde kayak severlerin yaralanması veya herhangi bir kaza durumunda 10 dakika gibi kısa sürede olaya müdahale ediyor. İlk müdahaleyi yapan timler, yaralıları güvenli şekilde kızaklı sedyeyle günübirlik tesisler bölgesine getirerek, buradan 112 Acil Servis ekiplerine ve ardından da hastanelere sevkini sağlıyor.

Kayak yaparken pist dışına çıkarak, kaybolan kişilerle ilgili ihbarı aldıktan sonra da en geç 10 -15 dakikada bu kişiye ulaşabilecek donanımdaki ekipler, kar motoru ve paletli kar aracı (UTV) ile 24 saat esasına göre hazır durumda bekleyerek olaylara anında müdahale ediyor. JAK ve JÖAK her gün ortalama 50’ye yakın olaya müdahale ederken pandemi nedeniyle kayak severleri sık sık sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

JAK (Jandarma Arama ve Kurtarma) timleri belirli aralıklarla çığ ve teleferikte mahsur kalanları kurtarmak tatbikatları düzenliyor.

FOTOĞRAFLI