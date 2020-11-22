Palandöken için söylediler

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Palandöken Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Palandöken için Söyle’ projesi kapsamında, Erzurumlu ses sanatçıları, Palandöken Kayak Merkezi başta olmak üzere, ilçenin farklı noktalarında İbrahim Erkal’ın Erzurum’a armağanı olan ‘Hadi gel Erzurum’a gel’ şarkısını seslendirdi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Palandöken Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Proje ile Palandöken’in turizm potansiyelini öne çıkarmakla birlikte ilçenin tanıtımını amaçladıklarını söyleyen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Herkesi yiğitliğin zirvesi, turizmin gözdesi Palandöken’imize bekliyoruz. Eserleriyle, Erzurum’a verdiği sanat hizmetleriyle dadaşların gönlünde ebedi yaşayacak olan İbrahim Erkal’ın ‘Hadi Gel Erzurum’a gel’ adlı eserini, Erzurumlu ses sanatçılarımıza yorumlatmak suretiyle klip hazırladık. ‘Palandöken İçin Söyle’ adlı projemizin eseri olan klip ile ilçemizin turizm potansiyeline dikkat çektik. Temiz ve ak bir yüksekliği, değerler babında zirveyi, bölge tarihi kaydında yüksek bir ufku, sosyolojik ölçekte Erzurum’u tarif ve takdim eden ilçemizi tanıtmayı amaçladık” diye konuştu.

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