Pakistan’da bomba yüklü motosikletle saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Pakistan, (DHA)- Pakistan’da bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Panjgur bölgesindeki bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Patlamanın, iki okulun futbol maçı için stadyuma gelenlerin ayrıldığı sırada gerçekleştiği ifade edildi. Polisten yapılan açıklamada, patlamayı üstelenen olmadığı, incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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