Pakistan korvetinin komuta kademesinden Aksaz’a ziyaret

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’na, Pakistan donanmasına ait ‘Tabuk-272’ adlı korvet, limana demirlemesinin ardından komuta kademesince ziyaret gerçekleştirildi.

Romanya tersanelerinde inşa edilen ve 17 Kasım’da denize indirilen Pakistan donanmasına ait ‘Tabuk-272’ adlı korvet, 30 Kasım’da İstanbul Boğazı’ndan geçtikten sonra, Marmaris’te bulunan NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’na demir attı. Pakistan Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Albay Mazhar Bashir, Tabuk-272 korvet komutanları, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç’e makamında konuk oldu. Pakistan Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Albay Mazhar Bashir tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan ve Türkiye on yıllar boyunca dostluk ilişkilerinin keyfini çıkarmıştır. İki kardeş ülkenin donanmaları da on yıllardır sıcak ve kalpten ilişkiler kurmuştur. İki donanma arasındaki etkileşimlere düzenli yapılan tatbikatlar, liman ziyaretleri, karşılıklı eğitim programları ve denizcilik üretim sektöründe iş birliği dahildir” denildi.

Ziyaret sonrası karargâhta anı defterine yazı yazan Pakistan heyeti, Türk komutanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Üç gün süreyle Aksaz Deniz Üssü’nde kalan Pakistan korveti, Türk savaş gemileri ile bugün öğleden sonra Akdeniz’de devriye görevi yapmak için yola çıktı. 138 mürettebatı bulunan Tabuk-272 korvet gemisi 90 metre uzunluğunda, 14,40 metre genişliğinde ve hızı 27 knot. Güvertesinde orta sınıf bir helikopterin iniş yapabileceği alan bulunan korvet 2 bin 300 ton ağırlığında.

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