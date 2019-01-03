Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin talimatıyla Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ’nün Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının yönetimini devraldı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 28 Aralık’ta, ülkede terör örgütü ilan edilen FETÖ’ye ilişik Pak-Türk asır eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesi kararı almıştı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından alınan kararın ardından, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaları temel alan yeni yönetim, iki ülke arasında uzun geçmişe sahip iyi ilişkilerin en yeni sayfasını teşkil etmeye başlandığını duyurdu.

Kısa süre içinde eğitim kalitesinde artış sağlanarak Pakistan ve Türkiye arasındaki eğitim işbirliğinin daha ileri düzeylerne taşınması için çalışmalara başlamış olan Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün yapmış olduğu açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı olarak 33 ülkede okulları bulunan, Amerika, Avustralya, Balkanlar ve Afrika başta olmak suretiyle dünyanın dört bir yanında on binlerce öğrenciye hizmet veren bir kurum olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı olarak hizmet veren Vakfın, Pakistan’daki faaliyetleri ile alakalı bilgiler veren Akgün “Yurt dışındaki FETÖ okulları vatandaşlarımızın, milletimizin maddi ve manevi destekleriyle ortaya çıkarılan kurumlar olduğuna inanıyoruz. Bunların işletilmesinin de gene milletimizin ve devletimizin eli ile olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye yerine çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Devredilmesi ve vakfımız tarafından bu işin devam ettirilmesi noktasında muhataplarımıza taleplerimizi ilettik. Muhataplarımız da taleplerimiz uygun görmüş oldu ve bizlere bu okulları devrettiler” dedi.

Maarif Vakfı olarak yurt dışında FETÖ’nün yapmış olduğu tahribatları ortadan kaldırmak ve Türkiye kültürü ile kimliğini oradaki kardeş, arkadaş ülkelere ve çocuklarına ulaştırma amacında olduklarını söyleyen Akgün, “Gerçekten Maarif Vakfı’na devredilen bu okullar iyi insan, güzel insan, kıymetli ve ahlaklı insan yetiştirme felsefesinin uygulandığı, Türkiye’nin yurt dışına açılan camı haline gelecek. Ve hakikaten oralarda ilim öğreteceğiz.

Buradan mezun olan kardeşlerimize Türkiye’de kucak açacağız.

Burslar vermek suretiyle tüm dünyada Türkiye’nin açılan bir penceresi, açılan bir yüzü olmak suretiyle arkadaş ve kardeş ülkelerle kaynaşarak onların eğitim-öğretim faaliyetlerine bir nebze katkı sağlamak temel amacımızdır.

Bu pervazda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği bir amaç var. Birleşmiş Milletlere kayıtlı 193 ülkede kısa süre içinde var olmak ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek.

Bizim etkinlik alanımız yalnızca eğitim öğretim değil bununla beraber kültür merkezleri kurmak, sportif tesisleri kurabilmek. Ve yurt ve olanağı da sağlayabiliyoruz. İnşallah Bunları en kısa sürede gerçekleştirmek hedefimizdir. Bu yeni devrin kardeş Pakistan ve Türkiye milletleri için yeni ve güzel bir sayfa olmasını temenni ederiz” şeklinde konuştu.