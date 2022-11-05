Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Han’ın bacağına birkaç kurşun isabet etti

- Reklam -

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, suikast girişiminde bulunulan eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın bacağına birkaç kurşun isabet ettiğini belirtti.





Sosyal medya hesabından Han’ın durumuna ilişkin açıklama yapan Alvi, “Cesur İmran Han’a hain suikast girişimi. Allah’a şükrediyorum ki kendisi güvende ama bacağına birkaç kurşun isabet etmiş ve umarım durumu kritik değildir. Bu saldırı şok edici, endişe verici, utanç verici, aldatıcı ve korkakça. Allah ona ve tüm yaralılara sağlık versin” dedi.