Pakdemirli: Toplam 85 orman yangınının 74’ü kontrol altında

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “28- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı” dedi.

Bakan Pakdemirli, son günlerde birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

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