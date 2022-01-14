Pakdemirli: Brusella, şarbon ve veba aşılarının bedelini almayacağız (4)

Yağlı güreşlerin tanınabilmesi ve geniş kitlelerce anlaşılabilmesi için Yapımcı Yönetmen Harun Korkmaz tarafından hayata geçirilen “Kıspet” kısa filminin çekimleri tamamlandı. Kadrosunda, çocuk oyuncular Arif Bulut ve Ceyhun Öztürk ile birlikte, Selim Gürata, Fatih Özseçen, Güneş Özbay gibi çok usta isimlerin yer aldığı kısa film, eski başpehlivan babasının güreşten uzak tutmak için çok uğraştığı Hamza’nın pehlivan olma sürecini anlatıyor.