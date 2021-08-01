Pakdemirli: 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık

ULUSLARARASI Müzecilik Derneği tarafından sosyal medya platformları, Heritage İstanbul 2021 ile çeşitli okul ve üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen anket, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Türkiye'de en çok iz bırakan müze olurken, dünyada görülmek istenen müzelerin başında Paris'teki Louvre Müzesi yer aldı.