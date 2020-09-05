Paçacı:”Vatandaş enflasyon oranını daha iyi biliyor”

Özgür ALTIN/ANKARA

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, açıklanan büyüme rakamları hakkında basın açıklaması düzenledi. İyi Parti Genel Merkezinde gerçekleşen basın açıklamasında hükumete eleştirilerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin ortaya koyduğu ekonomik atmosferden bahseden Paçacı sözlerine şöyle devam etti; “TÜİK dün, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve geçen yıla göre enflasyonun % 11.77 olduğunu ifade etti. Yani geçen yıl 100 liraya doldurduğumuz file bu yıl 111 liraya dolduğunu söyledi. Gerçekten böyle mi?”

VATANDAŞ ENFLASYON ORANINI DAHA İYİ BİLİYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilerin doğru olmadığını iddia eden Paçacı pazara, çarşıya çıkan vatadaşın gerçek enflasyon oranlarını daha iyi bildiğini açıkladı. Paçacı: “Pazara çarşıya alışverişe çıkan vatandaş açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını TÜİK’ten daha iyi biliyor. Geçen hafta büyüme rakamları açıklandı. İkinci çeyrekte Türkiye’nin % 9.9 küçüldüğü açıklandı. İktidar ekonomik gerçekleri gizliyor. Ekonomideki gerçek tablonun üstünü örtmeye çalışıyor ve gerçek olmayan rakamlar açıklanıyor. Bunun için ise genellikle TÜİK kullanılıyor.” dedi.

Hesaplama yönteminde sürekli değişiklik olduğunu ifade eden Paçacı sözlerine şöyle devam etti; “TÜİK sürekli hesaplama yöntemlerinde revizyona giderek ekonomik verileri saptırıp gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyor. Sanıyorum TÜİK, üçüncü çeyrekte kendisine verilen talimatlar doğrultusunda büyüme rakamı açıklaması sürpriz olmayacaktır. Bu yolla hem piyasalar hem de vatandaş adeta kandırılmaya çalışılıyor. Bunu yapanların aslında kendilerini kandırdıkları gerçeğini umarım anlarlar.”

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ

Cihan Paçacı dövizde yaşanan artışın yanlış uygulamalar yüzünden olduğunu iddia etti. Paçacı: “Döviz talebi, kurları artırmış ve ekonomi yönetimi kurları tutmak için yine yanlış bir yol izleyerek son bir yılda 105 milyar dolar kamu bankaları aracılığıyla döviz satışı yapmış ve Merkez Bankası döviz rezervi tüketilmiştir. Bu yanlış uygulama döviz kurlarındaki artışı kontrol edilemez hale getirmiştir. Diğer taraftan pandemi döneminde ekonomik tahribatı azaltmak için işini aşını kaybedenlere nakit yardım yapılması yerine vatandaşlar kredi yoluyla borçlandırılarak yeni bir yanlışa daha imza atılmıştır.” dedi.

Kredilerin kontrolsüz verildiğini ve bununda ileride sorunlara yol açacağını savunan Paçacı ekonominin iyiye gitmediğini aktardı. Paçacı: “Kontrolsüz bir şekilde verilen krediler güven ortamının olmadığı bir dönemde doğal olarak dövize ve altına kaymıştır. Bu uygulama da başarısız olunca piyasaya verilen likiditenin geri çekilmesine karar verilmiş ve yeni bir denemeye daha geçilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla % 8.25 e düşen politika faizinin Merkez Bankasınca korku endişesiyle yükseltilmesine gidilememiştir. Piyasaya verilen likidite sıkılaştırma yoluyla, yani piyasadan para çekilerek kur artışı önlenmeye çalışılmıştır. Sıkılaştırma işlemi doğal olarak faiz oranlarını yükseltmiş ve piyasada ikili bir faiz oluşturmuştur.” dedi.

Enflasyonun artmasının nedeni olarak görülen faiz indirme uygulamasının olumsuz sonuçlar doğurduğunu iddia eden Paçacı sözlerine şöyle devam etti; “Ancak piyasa şartlarına uygun olmayan bu yanlış uygulamalar önümüzdeki dönemde enflasyon artışına sebep olacak ve hiçbir şekilde olumlu sonuç vermeyecektir. Türk ekonomisi maalesef deneme yanılma yoluyla yönetilmekte, ekonomimiz adeta deneme tahtasına çevrilmiştir. Her yanılma ekonomimize çok büyük maliyetler yüklemiştir.”

‘EKONOMİK KRİZ ÇÖKÜŞE SÜRÜKLEMEKTE’

Ekonomik politikaların ülkeyi krize sürüklediğini ifade eden Paçacı; “Maalesef ekonomik kriz, ekonomik çöküşe dönüşmektedir” ifadelerini kullandı.

Paçacı: “Maalesef ekonomik kriz, ekonomik çöküşe dönüşmektedir. Ekonomi yönetimi, ekonomideki bu kötü tabloyu maalesef hafife almakta ve hiçbir şey olmamış gibi davranmayı sürdürmektedir. Orta ve uzun vadeli yapısal bir program yerine günlük ve palyatif tedbirle ekonomik çöküşün üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Milli paramız Türk Lirasının gerek yurt içinde gerekse yurtdışında itibarı ciddi ölçüde kaybedilmektedir ve bu tablo halktan saklanmaya çalışılarak adeta toz pembe gösterilmeye gayret edilmektedir.” dedi.