ÖZTÜRK YILMAZ İSTİKLAL CADDESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ! ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN!

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesinde düzenlenen alçak terör saldırısının meydana geldiği noktadaki esnafa ziyarette bulunarak geçmiş olsun dedi.

İstiklal Caddesinde meydan gelen alçak terör saldırısının olduğu noktaya giden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ve Yenilik Partisi teşkilat üyeleri esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BU KADAR YABANCININ OLMASI BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İstiklal Caddesinde yaptığı açıklamada, “Burada gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Ülkenin güvenliğinin selamettin sağlanması konusunda da herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Biz sivil insanlarız, ülkemizin güvenliği son derece önemli. Gelen bu kadar yabancının olması bizi endişelendiriyor. Bunu da bu vesileyle belirtmek istiyorum. Teröristler bilmesi lazım ki onların vermiş olduğu mücadele yanlıştır ve hiçbir zaman bu mücadele doğru bir mücadele değildir. Ülkemizde huzur ve barış içinde yaşamak, gezmek ve dolaşmak istiyoruz.” dedi.

ÖLEN KARDEŞLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

“Teröristlerin ve terörizmin reva gördüğü hayat asla hiçbir sivil insanın kabul edeceği bir hayat değildir.” diyen Yılmaz, “Terörizmi baştan sona kınıyoruz, lanetliyoruz. Ne kadar terörist varsa canları cehenneme olsun, hepsinin Allah belasını versin çünkü bu kadar insana zulüm etmek vahşiliktir. Masum insanlara karşı terör estirmek alçaklıktır ve biz bu alçaklığı ülkemizde çok uzunca bir süreden beridir yaşıyoruz. Burada ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Allah bunlardan bizi korusun, ülkemizi korusun.” ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın açıklamalarının devamı şöyle:

Yabancılar Türkiye’ye maalesef böyle kontrolsüz gelirse güvenlik de olmaz. Biz şahsen bu kadar yabancının Türkiye’de kontrolsüz dolaşmasını istemiyoruz. Böyle bir memleket olamaz. Biz sonuna kadar İstanbul’a turist bekliyoruz, insanları bekliyoruz ama teröristleri değil. Biz teröristleri sınırdan sokmadan mücadele etmek istiyoruz. Bu ülkede sadece sivil insanlar olsun, bu ülkede umutlar olsun.