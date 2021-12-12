Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) – Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 6-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, aldıkları farklı galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, “Bu zor deplasmanda farklı bir skorla Alanya’ya dönüyoruz. Oyun genelinde ilk yarı özellikle kolay pozisyon verdik. Savunmada birebiri iyi oynayamadık. İki defa yenik duruma düşmemize rağmen ilk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı iyi savunma yaptık. Savunmada birebiri iyi onadıktan sonra bizim oyuncularımız bağlantı toplarda kaleye koşularda sonucu belirledi. Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmandan galibiyetle dönmekti. Çünkü biz 15-20 gündür pek futbol hayatımda yaşamadığım sıkıntılar yaşadık, sağlık problemleri nedeniyle. Hemen hemen takımın bütün hepsi 15-20 günü hastanede geçirdi. Bu iki maçtaki mağlubiyette bu sağlık problemlerinden oldu diyebilirim ama bu hafta içi 2-3 gün sağlıklı biçimde çalışınca istediğimiz oyunu olmasa bile ikinci yarıda istediğimiz oyunu yaptık ama ilk yarıda yapamadık. Kazandık, oyuncularıma teşekkür ediyorum” dedi.

SUMUDICA: BUGÜN HİKAYESİ OLMAYAN BİR MAÇTI BENİM İÇİN

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ilk yarısı oyuna iyi başladıklarını belirterek, “Bugün hikayesi olmayan bir maçtı benim için. İlk yarı Alanya’dan daha iyi oynadık. Bütün istatistikler bizi gösteriyordu, iki de gol attık ilk yarı. Ama bu seviyede evinizde 2 gol atıyorsanız bu maçı kaybetmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN İLE BİR TOPLANTIMIZ OLACAK, İSMİMİ MAHVETMEK İSTEMİYORUM”

Sumudica, bu tür yenilgilerin bedelini genelde teknik adamların ödediğini anlatarak, “Ama tabi sorumluluğu almak istemiyorum. Bu takımı kim oluşturduysa sorumluluğu da onun alması gerekiyor. Oyuncular hakkında kötü konuşmak istemiyorum, isim de vermek istemiyorum. Bugün ya da yarın kulüp başkanı ile bir toplantımız olacak. Çünkü ismimi mahvetmek istemiyorum. Bütün açık yüreklilikle geldim Malatya’ya, puanlar almak istedim, 8 puan yaptık şuana kadar” diye konuştu.

“BUGÜN AÇIK OYNAMAK İSTEDİK”

Bugün Alanyaspor karşısında açık oynadıklarını da ifade eden Sumudica, “Bugün açık oynamak istedik çünkü bize yakın takımlar puan aldı, açık oynayarak puanlar almak istedik. Ama açık oynadığımız zaman da arkada açık bıraktığımızda kazanmak imkansız oluyor” şeklinde konuştu.

“MALATYA’DA DEVAM ETMENİN TEK BİR YOLU VAR BENİM İÇİN”

Karşılaşma sonrası taraftarlarla olan diyaloğunun ‘istifa’ yorumlarına neden olduğu yönündeki soruya yanıt veren Sumudica, şunları söyledi:

“Taraftarlara gittim, benim hatam olduğunu söyledim özür diledim. Söylediğim gibi başkanla toplantımız var. Malatya’da devam etmenin tek bir yolu var benim için. 2 hafta önce transfer listesi verdim. Eğer yönetim kurulu üyeleri benim istediğim oyuncuları almak için bana katılıyorlarsa, aynı fikirdelerse, ben sorumluluğu alıyorum ve bu takım ligde kalacak diyorum. Ama minimum 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var şuanda. Tabi önümüzde 3 maç daha var şimdi. Ligin ilk yarısı bitene kadar maksimum puanları alacağız. Başkan ile toplantıdan sonra ne olacağını göreceğiz. Ama yeniden söylüyorum bir şekilde devam ederse benim istediğim oyuncuları alırlarsa. Türkiye’ye getirdiğim bütün oyuncular bu ligde halen oynuyorlar çünkü.”

“HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM”

Hakem ile ilgili de sorulan soruya cevap vermek istemediğini belirten Sumudica, “Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum, zaten bir ceza aldım daha fazla ceza almak istemiyorum. Bir pozisyonda ikinci sarı kart gerekiyordu onu vermedi, ama Haddadi için sarı kart gösterdi ve oyun dışında kaldı” açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Bülent Korkmaz’ın açıklamaları

– Marius Sumudica’nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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