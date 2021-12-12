Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Aytemiz Alanyaspor: 2-6

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç – Sadık, Wallace (Dk. 60 Haqi), Semih, Hafez, Haddadi, Aabid (Dk. 83 Jospın), Ndong, Chouiar, Adem (Dk. 83 Wolter), Tetteh (Dk. 68 Muhammed)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan – Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet (Dk. 46 Tayfur), Fatih, Novais (Dk. 67 Ahmed), Efecan, Emre Akbaba (Dk. 45 Umut), Davidson (Dk. 85 Candeıas), Diedhiou (Dk. 85 Babacar)

GOLLER: Dk. 3 Chouiar, Dk. 16 Tetteh (Yeni Malatyaspor) – Dk. 10 Diedhiou, Dk. 22 Davidson, Dk. 32 Emre, Dk. 52 Novaisi Dk. 55 Diedhiou, Dk. 89 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor) Milunovic, Novais, Tayfur (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Haddadi (Yeni Malatyaspor)

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Süper Lig’in 16’ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 6-2 mağlup oldu.

3’üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Chouiar’in pasıyla topu kontrol eden Aabid, sağ ayağının içiyle yakın köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

8’inci dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aabid vuruşunu yaptı, top savunmada Novais’ten kaldı.

10’uncu dakikada Efecan ceza sahası içi sağ çaprazında Haddadi’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diedhiou, sağ ayağının içiyle sol köşeye vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

16’ncı dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Hafez direkt kaleye vurdu, savunmadan seken topa direk dibinde Tetteh dokundu ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

17’nci dakikada Adem ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı, kaleci Serken gole izin vermedi.

22’nci dakikada ceza yayının ön çizgisi üzerinde Wallace’tan topu kapan Davidson, ceza alanına girdi, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

24’üncü dakikada Davidson ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vurdu, top yandan auta çıktı.

31’inci dakikada sağ çaprazdan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem’in kafa vuruşunda top üstten az farkla autta çıktı.

32’nci dakikada Davidson sol kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi sol çaprazında Emre Akbaba kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-3.

39’uncu dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Tetteh vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

45+3’üncü dakikada sağ kanattan kullanılan kornerden gelen ortaya ceza sahası içinde Tetteh yükseldi ve kafayı vurdu, kaleci Serken topu çıkardı. Daha sonra Sadık kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

52’nci dakikada savunma arkasına sarkan Novais ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, topu ağlarla buluşturdu: 2-4.

55’inci dakikada savunma arkasına sarkan Diedhiou, ceza sahası yayının üzerinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 2-5.

63’üncü dakikada Chouiar ceza içi soldan vuruşunu yaptı, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

64’üncü dakikada Yeni Malatyaspor’da Haddadi, Efecan’a yaptığı faulde ikinci sarı kart görüldü ve kırmızı kart ile oyundan atıldı.

74’üncü dakikada Ahmed Ildız ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top kaleci Ertaç’ta kaldı.

87’nci dakikada savunma arkasına sarkan Ahmed Ildız kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı fakat kaleci Ertaç topu ayaklarıyla çıkardı.

89’uncu dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Candeias ortaladı, ceza sahası içinde Babacar kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-6.

Karşılaşma 6-2’lik skorla Alanyaspor’un üstünlüğü ile noktalandı.

(FOTOĞRAFLI)