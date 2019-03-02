Toplumların yaşamında yöneticilerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Tarihe baktığımızda toplum ve yönetim konusunda olumlu yada olumsuz davranışların örneklerini bulabiliriz.

Bir haberde 66 yaşında bulunan Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın yasaklarından bahsedilmekte.Televizyonda kendisine yönelik övgü dolu yayınlar yapılmasını istemediği ve bu konuda yasaklar getirdiği ve televizyon yönetimine talimat verdiği ifade edilmekte:

“Beni öveceğinize,yorulmak bilmeden çalışan halkımızın emeklerini,ülkemizin başarılarını ve vatanımızın güzelliklerini anlatın.”

1990’lı yıllardan itibaren uzun bir süre tarihi İpek Yolu kültür araştırmaları için gittiğim Orta Asya ülkelerinde basın ve yayın organlarının sürekli olarak devlet başkanlarına övgüler,destanlar, öyküler ve insanüstü benzetmeler yapmakta olduklarına tanık oldum.

Kendisi için yazılan pop şarkılardan rahatsız olan Tacikistan Devlet başkanı bunlardan duyduğu rahatsızlığı da ifade etmiş. Halkın sorunlarına, çalışkanlığına,Tacikistan’ın zengin tarihi ve kültürel değerlerine öncelik ve önem verilmesine vurgularda bulunmuş. Ne güzel bir anlayış.Bu örnek ve özlenen davranış, bütün ülkelerin takdirini kazanmış.

Eski Sovyetler Birliği’nin en güneyinde yer alan Tacikistan, doğuda Çin güneyde Afganistan, batı ve kuzeybatıda Özbekistan, kuzeyde ise Kırgızistan ile komşu. Nüfusun yüzde 15’i Özbek, yüzde 1,1’i Rus ve yüzde 1,1’i Kırgız. Geri kalanını başta Kazak ve Uygur olmak üzere bir düzineden fazla farklı etnik gruptan oluşuyor.

1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Tacikistan’ın başkenti :Duşanbe,Yüz ölçümü: 143.100 Km2,nüfusu(2012): 7.768.395, dili:Tacikce.

Ülkede nüfusun neredeyse yarısı 14 yaşın altında. İşgücünün yarısından çoğu tarım alanında faaliyet gösterirken, sanayi alanında çalışanların oranı nüfusun yalnızca beşte birine denk geliyor.

Güzel ve örnek davranışların, ülkelerin huzur ve mutluluğuna katkıları önemlidir.