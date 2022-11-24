Özlem’i darbederek öldüren eşine ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

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Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)- RİZE’de tartıştığı eşi Özlem Dursun’a (32) yumruk atıp, darbederek öldüren tutuklu sanık Ramazan Dursun (38), ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Haziran’da Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Rize Valiliği’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun ile inşaat işçisi eşi Ramazan Dursun arasında iddiaya göre ‘kıskançlık’ nedeniyle tartışma çıktı. Eşinin yüzüne yumruk atıp, darbeden Ramazan Dursun, kendisini de bıçakla yaraladı. Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, ‘Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al’ yazarak, WhatsApp’tan kayınvalidesine gönderdi. Kadının yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Dursun’u Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Özlem Dursun, 1 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisi sonrası gözaltına alına Ramazan Dursun, tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ramazan Dursun hakkında ‘eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşmaya, Ramazan Dursun, Özlem Dursun’un avukatı Yağmur Zaman, annesi Saadet Karabulut, babası Mehmet Sancar, erkek kardeşi Yasin Sancar ile arkadaşları, tutuklu sanığın ağabeyi Ahmet, annesi Melek ve engelli kardeşi Hızır Dursun ile avukatı Fatma Fatoş Karaosmanoğlu katıldı.

‘2 TOKAT VE 5 YUMRUK ATTIM’

Duruşmada savunma yapan Ramazan Dursun “Beni aldatıp aldatmadığını sordum. Bu sebeple aramızda tartışma çıktı. Eşim kesinlikle beni aldatmadığını söyledi. Ancak ben sinirlenerek, 2 tokat attım ve evimizdeki boş bir odaya geçip, biraz esrar kullandım. Daha sonra aldığım alkolün etkisiyle sinirlendiğim için 5 kez yumruk attım. Eşim yere düşünce yaptığıma pişman oldum ve bıçakla kendi kendime zarar verdim” dedi.

‘YATAĞA YATIRDIM, CANLIYDI’

Darp sonrası eşini kucağına alarak yatağa yatırdığını anlatan Dursun, “Bir süre sonra eşim doğrulmak istedi, yardım ettim. Kendisini hastaneye götürmek istediğimi söyleyince, başımın belaya girebileceğini söyleyerek talebimi reddetti. Kendisini yatak odasına götürmemi istedi. Kucağıma aldım ancak alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğumdan yatak odası girişinde ayağım takılınca, eşimle birlikte düştük. Sonrasında onu yatağına yatırdım. Eşim o esnada canlıydı. O esnada da ekipler geldi. Eşimi bilerek öldürmedim, eşimi çok seviyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Cezama razıyım. Gerekirse kendimi öldürürüm” dedi.

Duruşmada dinlenen Özlem Dursun’un annesi Saadet Karabulut da “Her şeyi planlayarak yaptı. Benim kızım nefes almıyor, o da almasın. 3 çocuk geride kaldı, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

‘BABAM ANNEM İLE BANA ŞİDDET UYGULARDI’

Olay günü yaşananları anlatan çiftin oğulları Recep Dursun (16) ise “Babam eve geldiğinde sinirliydi. Anneme vurdu, sonra polisler geldi. Mutfaktan bıçak aldığını gördüm. Bana kendi fotoğrafını koridorda çektirdi. Annem o esnada yatak odasındaydı. Annemin hareketsiz yattığını fark edince babama haber verdim. Sonrasını bilmiyorum. Babam zaman zaman anneme de bana da şiddet uygulardı” dedi.

Savcı, sanık ve avukatların yaptığı savunmanın ardından mütalaasını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Ramazan Dursun’u ‘eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbede, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan da 5 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

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