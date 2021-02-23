Ahmet YEŞİLMEN – Sevda SARIKAYA / İSTANBUL (DHA) Sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınan M.Y adliyeye getirildi.
AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan M.Y Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli M.Y. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.
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Özlem Zengin’e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirilidi
Ahmet YEŞİLMEN – Sevda SARIKAYA / İSTANBUL (DHA) Sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınan M.Y adliyeye getirildi.