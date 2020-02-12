1788 Osmanlı Rus savaşında Kuzey Karadeniz’deki Özi Kalesi askeri bakımdan büyük önem taşımaktaydı. Karadan ve denizden savunulmakta olan Özi Kalesi, Osmanlı ince donanmasının yenilgiye uğratılmasının ardından oldukça zor bir durumda kalmıştı.



Kale komutanı Hamid Hüseyin Paşa ve kale muhafızları aylardan beri canlarını dişlerine takarak kaleyi savunmakta idiler. Rus komutan Potemkin, ne pahasına olursa olsun kaleyi almak istiyordu.



Osmanlı deniz kuvvetlerinin komutanı (Kapudan-ı Derya) Gazi Hasan Paşa, kaleye yardım etmeye çalışırken Rus donanmasından ayrılan bazı gemiler Sinop şehrini top ateşine tutarak büyük zayiat ve korku vermişlerdi. Gazi Hasan Paşa da bir yolunu bularak Özi Kalesi’ne 1.500 asker ve mühimmat koymayı başarmıştı.



İsmail’de bulunan Osmanlı başkomutanı bulunduğu yeri korumaktan bile acizdi. Yaş şehri düşmüştü. Rusların Özi Boğazı’ndaki Pirezen adasını işgal etmelerinden sonra Özi artık dört taraftan kuşatılmış oluyordu. İstanbul’a gönderilen bütün yardım isteklerine sadece teselli cevapları gönderiliyordu.



Kış bütün şiddeti ile sürmesine rağmen Potemkin kuşatmayı kaldırmamakta direniyordu. Kaleyi savunan askerler ise canları bahasına da olsa kaleyi teslim etmemek için yemin etmişlerdi.

Ruslar soğuktan ve kıtlıktan dolayı çok kayıp vermekteydiler. Soğuktan dolayı donmuş olan nehri geçerek kaleye yeni bir hücum yaptılar. Osmanlı askerleri son neferi de şehit oluncaya kadar düşmana karşı kahramanca direndiler. 1789 yılı Ocak ayında Ruslar, 7 ay süren kuşatmanın ardından Özi Kalesi’ne girdiler. Bir rivayete göre kale kadısı hainlik yaparak düşmana gizli su kapısını göstermiş ve düşman kaleye bu yoldan girmişti.



Potemkin 3 gün 3 gece şehirde yağma ve katliam yaptırdı. Kadın, çocuk, ihtiyar hiç kimse düşmanın acımasız kılıçlarından kurtulamadı. Üç günün sonunda savunmasız halktan ve askerden tam 25.000 kişi kılıçtan geçirilmişti. Bu katliamı gerçekleştiren Potemkin ise Kraliçe II. Katerina tarafından para, mücevher ve nişanla ödüllendirildi.



Kıbrıs adası ise tam 450 yıldan beri Türk toprağı. Bütün Avrupa’yı karşımıza almak pahasına binlerce şehir vererek aldığımız Kıbrıs adası. Yüzlerce yıl adadaki Türk nüfusu artırmak ve nüfus dengesini sağlamak için Adana’dan, Antalya’dan, Konya’dan konar-göçer Türkmenleri orada iskân ettik. “Kıbrıs bizim canımız, feda olsun kanımız” sözleri bir tür andımız oldu. Makarios’un adayı işgal planlarını, garantör devlet olmak hakkımızı kullanarak yüzlerce şehit vermek pahasına durdurduk. ABD’nin koyduğu ekonomik ambargoya yıllarca katlanmak zorunda kaldık. Tam 35 yıldan bu yana Kıbrıs Türklüğü’nün yaşaması için çaba harcadık.



Avrupa devletleri, Birleşmiş Milletlerin istediği referandum sonuçlarına göre Rumları cezalandırmaları gerekirken onları ödüllendirdiler. Sanki Kıbrıs’ta barışı isteyen Türkler değilmiş gibi Rum devletini Kıbrıs’ın tek ve yetkili devleti kabul ederek onları AB’ye alıverdiler. Avrupa Birliği üyesi sıfatıyla Rumlar’a büyük ayrıcalıklar tanıdılar. Rumlar zenginleşirken Kıbrıslı Türkleri kışkırtmaktan da geri durmadılar. Kıbrıs’ta yaptıkları propagandalar sayesinde kendilerinin düdüğünü çalacak safdiller, menfaatperestler bulabildiler. Sonunda, kendilerini Rum zulmünden kurtarmak için canlarını veren Mehmetçiği adada “işgalci” gibi gösteren gafiller, hainler seslerini yükseltmeye başladılar. Bu gafillerden bir kısmı halkın temsilcisi sıfatıyla “Türkiye’ye ilhak tehlikesi”nden söz etmeye başladı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil makamında bulunan Mustafa Akıncı’nın bir yabancı gazeteye verdiği demeç, Kıbrıs Türkleri adına tam bir utanç belgesidir. Bir insan varlığını borçlu olduğu velinimetine karşı ancak bu kadar nankör, milli menfaatlere karşı ancak bu kadar duyarsız olabilirdi. Onun bu hatası sadece kendisini ilgilendiren bir yanlış değildir. Bu yanlışlığın devamı bütün Kıbrıs Türklüğünü Rumların köleliğine götürebilecek tehlikeli bir adımdır.



Türk tarihinde düşmanın propagandalarına kanan, kendi halkına ihanet eden yöneticiler görülmüştür. Rusların desteğiyle Kırım Hanlığına getirilen Şahin Giray, Ruslar Kırım’da yönetimi tamamen ellerine geçirince son çareyi İstanbul’a kaçmakta bulmuştu. Çok şükür ki Osmanlı bu hain adamı affetmemiş ve koca Türk ülkesinin düşmana geçmesine sebep olduğu için gerekli cezayı vermiştir.



Kıbrıs, hiç kimseye babasından miras olarak kalmamıştır. Binlerce şehidimizin kanı ile vatan olmuş bu toprakları hiç kimse düşmana peşkeş çekemez, satılığa çıkaramaz. Kıbrıs bizim canımız, feda olsun kanımız.