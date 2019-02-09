AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Haymana Belediyesi tarafından yapılan eserlerin toplu açılış törenine katıldı.

Törene Haseki’nin yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Yağmura rağmen Haymanalılardan yoğun ilgi

Haymana Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleşen törene yoğun yağmura rağmen Haymanalıların ilgisi büyüktü. Meydanı saatler öncesinden hınca hınç dolduran Haymanalılar, Mehmet Özhaseki ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut lehine tezahüratlarda bulundu.

Başkan Turgut “Doğalgaz için 2019’da kazma vurulacak”

Törende bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut 5 yılda, Tarihi Milli Park, Kaplıca Suyu’nun Dünyanın En İyi Termal Suyu olarak uluslararası tescili, Ankara-Haymana karayolu, Taziye evi, kapalı Pazar yeri, içme suyu yenileme çalışmaları gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek Doğalgaz için de ilk kazmanın 2019 yılı içinde vurulacağı müjdesini verdi. Başkan Turgut Haymanalılara çağrıda bulunarak “Bana ne kadar oy veriyorsanız daha fazlasını Özhaseki Başkanımıza vereceksiniz. Kendisini Allah’ın izniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreceğiz.” dedi.

Özhaseki “Şehir Merkezinde ne varsa ilçe merkezlerinde de o olacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerde de olacak ki o merkezlerde yaşayan insanlar mutlu olsunlar. Niye şehirde var da bizde yok demesinler” dedi.

Ankara’nın ve Haymana’nın ihtiyaçlarını bildiğini ve dersine çalışarak geldiğini söyleyen Özhaseki, projelerini anlattı. Özhaseki, şöyle konuştu:

“İçme suyu şebekeleri tamamıyla yenilenecek, bu hızla devam edecek. Sıcak asfalt dökülecek. Çünkü soğuk asfalt öbür seneye akıyor. En güzel meydan düzenlemesini yapacağız. Benim size sözüm, Aile Yaşam Merkezi’nin en güzelini yapacağız. Değerli kardeşlerim işin özeti şu; şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerde de olacak ki o merkezlerde yaşayan insanlar mutlu olsunlar. Niye şehirde var da bizde yok demesinler. En azından burada yaşayan insanlar geçimini sağlasınlar, bir başka yere göç etmesinler.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Kandemir hizmete giren eserlerin açılış kurdelesini kestiler.

Törenin ardından Hakan Han Özcan ve Mehmet Özhaseki, AK Parti Haymana Seçim Bürosunu açıp, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret edip ve esnafları dolaştı.