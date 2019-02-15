AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Kendimizi anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Projelerimizi 11 ana başlıkta tek tek belirledik” dedi.

Özhaseki katıldığı televizyon programında şunları söyledi:

“Bu bizim senedimiz. Altında imzamız var. Bizim açımızdan projelerimiz belli. Ancak rakip tarafın bin bir türlü zorunluluğu var. Tabii ben şahsıyla ilgili olarak

Rakibim Mansur Yavaş’a hiçbir şey söylemem. O beni doğrusu aşan bir durum olur ve saygısızlık olur.

Ancak şunları söylemek de hakkım, ben Türkiye’nin gözdesi bir şehir de belediye başkan adayıyım rakibimle proje konuşamıyorum. Yok, varsa göstersinler alayım, okuyayım, bir gün takip edeyim.

Ben bunu söyleyince televizyonlarda, ‘su paralarını düşürmek’ dedi. Su paraları meselesi bir tarifedir. Yani otobüs fiyatları, ekmek fiyatları, su fiyatları belediye tarafından yakinen takip edilir. 10 kuruş dersiniz 15 kuruş dersiniz 1 lira dersiniz düşürürsünüz. Bunlar proje olmaz”