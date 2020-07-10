Hiçbirimiz köle değiliz elbette görünürde!!! Özgürüz ,kölesi değiliz kimsenin hatta özgürlüğümüzü kimselerde kısıtlayamaz, bir an bile özgürlüğümüzden vazgeçemeyiz !!! her şeyimizi bu uğurda feda edebiliriz de gerekirse …

Oysa modern dünyanın kölesi olduğumuzun ,aslında hiçbir alanda tam anlamıyla özgür olmadığımızın farkında bile değiliz. Altın bir kafesteki özgürlük !özgürlük !diye sürekli tekrar yapan bir ama kafesten de çıkmak istemeyen bir papağanız zaman zaman

Uzaydan dahi izlenebilen, konuştuğu her şey dinlenebilen , yediği içtiği hatta bakındığı sitelere kadar kimliği kişiliği etiketlenen, istediği zaman istediği ülkeye seyahat dahi edemeyen, önüne konulan siyasi partiler arasından kendini yönetecek birini seçmek zorunda bırakılan ,istediği eğitimi serbestçe ve dilediği yerde alamayan eğlenemeyen söz hakkı tanınmayan eleştiremeyen ,konuşamayan, fikrine değer verilmeyen ,çalıştığı yerde üretmesine değil düzene baş kaldırmadığına göre kıymetlendirilen, sorgulamayan ,ezilen ,iletişim araçları yoluyla sürekli beyni yıkanarak tek tip düşünmesi sağlanan gerek reklamlarla ve gerekse kendisine dikte edilen yaşam tarzlarıyla hayatına prangalar vurulan ,belirlenmiş bir çerçevenin dışına kesinlikle çıkması istenilmeyen modern köleler aslında insanlık tamda şu anda!!!

Eğer bu prangalarınıza birde mevki makam para koltuk ego el alem ne der gibi yenilerini de eklediyseniz kesinlikle Özgürlükten bahsetmeyiniz kendinizi kandırırsınız.

Evet insanlık tarihi boyunca özgürlük ilk sıralarda mücadelenin ana unsuru olmuştur fakat yine aynı insanlık özgürlüğünü elinden alacağını bildiği halde pek çok şeyi de hayatına yine bilerek almıştır ve almaya da devam edecektir .Bir nevi kendi katiline aşıktır çünkü.

Buradan özgürlükten kastımızın sınırsız sorumsuz bir şekilde herkesin istediğini yapması anlaşılmamalı tam tersi istemediğini de yapmak zorunda kalmaması şeklinde ifade edilmesi daha uygun olacaktır.

Anne babaların baskısıyla yada kendi hayatlarında elde edemedikleri hırslarıyla büyütülen çocuklar olmasın örneğin !

Sistemin zorunlu kıldığı şekilde kısıtlanmasın insanlar ,özgürce düşünebilsinler mesela

düşündüklerini özgürce ifade edebilsinler eleştirsinler ki gelişsinler!!!

Özgürce okuyabilsinler özgürce gezebilsinler özgürlük ütopik bir düşünce olarak kalmasın beyinlerinde özgürlüğü içlerinde hissedebilsinler ki özgüven sahibi olabilsinler

Özgür olmak güzeldir vesselam ama en önemlisi ruhumuzun beyinlerimizin duygularımızın özgürlüğüdür!

İnsan zindanlarda bile kalsa yine de dışarda serbestçe dolaştığını zanneden kişiden daha özgür olabilir

Çünkü özgürlük içimizde çünkü gerçek özgürlük özgürce düşünebilmeyi özgürce yaşamayı bilmekte!!

Daha özgür ve özgün bir dünya bırakalım yarınlara hep birlikte ve bunun içinde önce biz özgür olalım içimizde!!!

Güneşi Sağ Elime Ayı da Sol Elime Verseler Yine de Davamdan Vazgeçmem !! Diyerek tüm Kureyşe ve bununla beraber tüm sisteme tüm putlara da karşı çıkan Hz Muhammed (sav) in ümmeti de her türlü put ve prangaya başkaldırmalı ve özgürlüğüne kavuşmalıdır!