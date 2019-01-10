3 Aralık 2018 Tarihinde, “CHP’liler liderinize destek vermelisiniz” diye yazdım.

9 Ocak 2019 CHP grubunda karar çıktı. Kılıçdaroğlu’nun tazminatını milletvekilleri ödeyecek.

Bunun adı şudur: Özgürce Eleştiri Yapabilme Fonu

CHP Milletvekillerini, belediye başkanlarını ve tüm teşkilatlarını Halk TV’de konuğu olduğum meslektaşım, kardeşim Fatih Ertürk’ün hazırlayıp sunduğu Türkiye Nereye canlı yayınında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’ya, “Neden Kemal Bey’e bu siyasi para cezalarını ödemesi için destek vermiyorsunuz?” diye sordum.

Erdoğdu, “Vermez miyiz, Parti Meclisi’nde bu teklifi, milletvekilleri olarak size destek vermek istiyoruz diye yaptık. Sayın Genel Başkan çok onurlu ve çok kızgın. ‘Asla kabul etmem, bu cezalar umut ediyorum Yargıtay’dan döner, dönmez ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyacağım ve davaları kazanacağıma inanıyorum’ dedi. Hâkimleri cesur olmaya davet ediyoruz, adil karar vermeye davet ediyoruz” diye yanıt verdi.

ERTESİ GÜN DE ÖZETLE ŞU GÖRÜŞLERİMİ YAZDIM:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar yüksek maddi ve manevi tazminat davaları görülmedi.

Recep Tayyip Erdoğan hukuki tanımla açıkça, “haksız zenginleşme” elde ediyor ki aslında zenginliğine zenginlik katıyor.

Bu aşırı tazminat cezalarına bir de şu açıdan bakmak lazım.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı siyaseten eleştiriyor.

Ancak Erdoğan “Cumhurbaşkanı” unvanı ile maddi ve manevi tazminat davaları açıyor.



Recep Tayyip Erdoğan kim? Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu 13 üyesinin tamamını seçen makam sahibidir.

Türkiye’de tüm Cumhuriyet Savcıları ile hâkimlerin sicilleri ve atamaları HSK tarafından yapılıyor ki tek otorite Erdoğan’dır.

Bu hâkimler Cumhurbaşkanının açtığı bir davayı reddedebilirler mi?

CHP GRUBUNDA FON KURULDU

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi.

CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması oy birliği ile kararlaştırıldı.

Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5’er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi. Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

Fikir işçisi, gazeteci merhum babam Faik Uğuroğlu’nun bir eleştirisi nedeniyle bugün müze yapılan Ankara Ulucanlar ceza evinde 16 ay hapis yattığını okurlarım bilirler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleri de siyasetin yapıldığı noktalardır.

Siyasetçiler eleştirileri anlayışla karşılamalıdırlar.

Kendisi eleştirirken AKP Genel Başkanı olan, kendisini eleştirenlere karşı cumhurbaşkanı zırhını kullanarak muhaliflerine çok yüksek maddi ve manevi tazminatları açan Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylemlerini gözden geçirmesi gerekir.

Erdoğan’ın toplumu geren ve ayrıştıran siyasi üsluptan vaz geçmesi milleti de siyaseti de rahatlatır.

CHP’lilere bir önerim daha var.

Özgürce Eleştiri Yapabilme Fonu sadece Kemal Kılıçdaroğlu için değil tüm milletvekillerini de kapsamalı, Kemal Bey’in evini satarak, birikimi ile ödediği miktarlar da kendisine iade edilmelidir.

142 Milletvekili 3 aylık bir maaşlarından 5 er bin lira verince 710 bin lira eder. Belediye Başkanları ve teşkilatları da katılınca bu fonda yeterli miktarda rakam oluşur.

Siyasetçi elbette özgür olmalı, elbette iktidarları eleştirmeli, elbette yasalara saygılı olmalı.

Ancak yargıçlar da dava açan kişi cumhurbaşkanı olunca cumhuriyet tarihinde görülmemiş tazminatlar vermemeli.

Siyasetçilerin cezalandırılacağı yer sadece seçim sandıkları olmalı.