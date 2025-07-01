Özgür Özel, karikatürle ilgili tartışmalar üzerine yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum; dönün bir bakın.

Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Bunu ‘Hz. Muhammed’i resmetmişler’ olarak söylüyorlar.

Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed, Gazze’de öldürülmüş, ismini Muhammed S.A.V’den alan bir çocuktur. Gökyüzünde bir başka peygamberden alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir. ‘Peygamberin adını alanlar burada ölüyor’ diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.”

Herkes Doğru Yerde Durmayı Bilecek!

“Özgür Özel, Yarın 2 Temmuz, Madımak’ın yıldönümü. Madımak’taki canların üzerine hunharca yürüyenlerin, ‘Allahsızlar’, ‘Dinsizler’ diye saldıranların Türkiye’ye neler yaşattığı ortadadır.” diyerek bağdaştırdı.

“Herkesi metanete, aklıselim olmaya ve doğru yerde durmaya davet ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi