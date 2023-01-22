Özgür-Der üyeleri Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

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Rojda ALTINTAŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)- ÖZGÜR Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto amacıyla eylem yaptı. İsveç Konsolosluğu önünde gerçekleşen eylem sonunda Rasmus Paludan posteri yakıldı.

İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyesi bir grup, Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’i yakmasını protesto amacıyla eylem düzenledi. Saat 13.00’te Taksim Tüneli’nde toplanan grup tekbir getirip, sloganlar atarak Beyoğlu Tünel’deki İsveç Konsolosluğuna yürüdü. Konsolosluk önünde Kuran-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya tarafından okunan açıklamada, “Son yıllarda artan İslam düşmanlığını protesto etmek için toplandık. İslam düşmanlığının çok yönlü boyutları var. Tunus’ta, Mısır’da, Suriye’de yapılan işkencelere karşı dünya göz yumuyor. Avrupa’da ezan yasağı ile baskı devam ediyor. Şimdi İslam düşmanlığının en rezil biçimini protesto etmek için buradayız. Bu eylemi tartışmaya gerek yok. Bu alçaklar her yerde vardır. Sizin hayata bağlılığınızdan çok daha fazlası Müslümanlar için önem arz eder. Düpedüz Müslümanları suçlamak için mazeret bulmayı kabul etmiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından eylem sonunda Rasmus Paludan posteri yakıldı.

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