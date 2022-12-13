Özgür Aydın ve Naoko Shimizu yarın CSO ada Ankara’da

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CSO ADA ANKARA Oda Müziği ve Resital Serisi, sanatseverleri muhteşem konserlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü başarılı piyanistimiz Özgür Aydın ve kuşağının en önde gelen virtüözlerinden, Berlin Filarmoni Orkestrası solo viyola sanatçısı Naoko Shimizu, 14 Aralık’ta CSO ADA ANKARA’da tarihi bir konser vermeye hazırlanıyor.

New York Carnegie Hall ve Kennedy Center, Londra Wigmore Hall, Tokyo Santory Hall ve Berlin Filarmoni Kammermusiksaal gibi dünyaca ünlü salonlarda konserler veren başarılı piyanistimiz Özgür Aydın ve aldığı uluslararası ödüllerle başarısını dünyaya duyuran Berlin Filarmoni Orkestrası solo viyola sanatçısı Naoko Shimizu, CSO ADA ANKARA’da özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak. Dünyaca ünlü virtüözler, 14 Aralık’ta verecekleri konserde Ankara’ya ithafen, zaman içinde Ankara’ya gelen ve müzik tarihimizde önemli etkileri olan büyük bestecileri anacaklar.

Yolu Ankara’dan Geçen Büyük Besteciler: Hindemith, Bartók ve Saygun Aydın ve Shimizu, konserde 1930’larda Almanya’dan Ankara’ya gelerek müzik eğitimimize önemli katkılarda bulunan Paul Hindemith’in viyola ve piyano için ve solo viyola için yazdığı üç muhteşem sonatını Türkiye’de belki de ilk defa tek bir resitalde dinleyicilerle buluşturacak. Konserde aynı zamanda Hindemith’in çağdaşları, Béla Bartók ile Ahmed Adnan Saygun’un eserleri seslendirilecek.

Yirminci yüzyıl Batı müziğine yön vermiş, etnomüzikoloji akımının öncülerinden, farklı halk müzikleri üzerine çalışmış Macar besteci Béla Bartók, Türk halk ezgilerinde Macar kültürü ile ortak noktalar görmesi üzerine, 1936’da Ankara Halkevi tarafından davet edilerek Ankara’ya geldi. Adnan Saygun’la birlikte Ankara’dan Anadolu’nun çeşitli illerine seyahate çıkarak halk ezgileri kaydetti ve türküler üzerine araştırmalar yaptı. Konserde ikili, Bartók’un solo piyano eserinin yanında Türk Beşleri’nin en popüler isimlerinden biri olan Ahmet Adnan Saygun’un ilk dönem eserlerinden İnci’nin Kitabı’nı yorumlayacak.

Konser Programı

P. Hindemith ( 1895 – 1963) Solo Viyola için Sonat Op.25 No.1

Breit. Viertel Sehr frisch und straff. (Viertel) Sehr langsam Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache Langsam, mit viel Ausdruck

P. Hindemith Viyola ve Piyano için Sonat Op.25 No.4

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Sehr lebhaft. Markiert und kraftvoll Sehr langsame Viertel Finale. Lebhafte Viertel

B. Bartók (1881 – 1945) Solo piyano için Süit Op. 14/ Sz 62

Allegretto Scherzo Allegro molto Sostenuto

A.A. Saygun ( 1907 – 1991) İnci’nin Kitabı Op. 10

İnci

II. Afacan Kedi

III. Masal

IV. Kocaman Bebek

V. Oyun

VI. Ninni

VII. Rüya

P. Hindemith ( 1895 – 1963) Viyola ve Piyano için Sonat Op.11 No. 4

Fantasie Thema mit Variationen Finale (mit Variationen)

Bilet Fiyatları

Kategori: 180 TL Kategori: 150 TL Kategori: 100 TL Kategori: 80 TL

Detaylı bilgi için; “csoadaankara.ktb.gov.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Biletler; “biletinial.com” adresi, “SanatCepte” uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.