Özer’den öğretmen ataması açıklaması

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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanlığı ile bağımlılıkla ilgili seferberlik başlattıklarını belirterek, “Hedefimiz 2 ay içerisinde yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamında, öğretmenlerimizin tamamı ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza, bağımlılıkla ilgili farkındalık kazandıracak eğitimi uygulamaya başlamak.

Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize, her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gölbaşı Mogan Uygulama Oteli’nde düzenlenen ‘Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı’na katıldı. Bakan Özer, eğitimin toplumdan bağları kopartılarak değerlendirmenin mümkün olmadığını belirterek, “Eğer böyle yaparsak sadece okula bütüncül olarak yaklaşırsak hata yaparız. Okulun dışındaki parametleri de dikkate alarak sosyal politikalarla desteklediğimiz zaman hem akademik başarı hem akran zorbalığı ile ilgili şiddetlerle ilgili mesafe alabilme imkanına sahibiz. Öncelikle bir noktanın altını çizmemiz lazım. Son zamanlarda akran zorbalığıyla ilgili basında, medyada görünürlük artmaya başladı. Görünürlüğün artması, eğitim sistemimizde okullarımızda yaygın bir akran zorbalığı olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir şey yok. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. 19 milyon 150 bin öğrencinin, 1 milyon 200 bin öğretmenin yer aldığı devasa bir eğitim sistemi. 150’ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla nüfusa sahip. Tekil olayları art arda verdiğimiz zaman zihinde bu sanki yaygın bir davranış gibi bir algılama oluşuyor. Toplum olarak, medya olarak sosyal medya kullanıcıları olarak böyle tekil, yaygın olmayan kötülükleri o mecralarda yaygınlaştırarak toplumda sanki ciddi bir vaka varmış gibi bir algı oluşmasına fırsat vermemiz lazım” diye konuştu.