Gerçekten de AKP iktidarının neyi neden yaptığını anlamak mümkün değil, adamlar 50 milyon dolarımız yok diyerek Tank Palet fabrikasını özelleştirip, 500 milyondolara simitçi dükkanı satın alıyor, simitçiyi devletleştiriyor.

Basına yansıyan haberlere göre Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) Simit Sarayı’nın yüzde 51 çoğunluk hissesini devralmak için Rekabet Kurulu’na başvurdu. Yani devletin Ziraat Bankası simit sarayları adlı işletmenin % 51 hissesini 500 milyon dolara almak istiyor, kısacası simitçiye 1 milyar dolar paha biçmiş, yarı hissine 500 milyon dolar verip, üstü sende kalsın diyor!

Sadece bu mu Ziraat Bankası daha geçenlerde Ankara’daki ultra lüks bir Alışveriş Merkezi olan Next Level’in hisselerini de 412 milyon lira borcunu silme karşılığında Pasifik İnşaat adlı şirketten devralmıştı.

Ankara’nın en gözde arsasını TOKİ’den kapan üstüne devasa son derecede lüks bir AVM yapan Pasifik inşaatın sahibi Fatih Erdoğan, AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi, Rize’li ve soyadı da Erdoğan bak şu tesadüfe demez mi insan! Şirket zora düşüp borçlarını çeviremeyince Next Level AVM’de devletleştirilmiş oldu…

Oysa Erdoğan Şeker Fabrikaları, Türk Telekom, Seka, Sümerbank, Tekel, Petrol Ofisi, gibi stratejik üretimler yapan kamu şirketlerini babalar gibi satarken devlet kağıt, şeker, sigara bez mi yapacak, bunlar özel şirketler tarafından yapılmalı demiyor muydu? Şimdi devlet simit yapıp satacak, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demezler mi adama?

Bugün SEKA artık yok, kağıdı selülozu dışarıdan ithal etmek zorundayız, bugün artık şeker fabrikaları özel sektörde, piyasa Rusya’dan ithal şeker haberleri ile çalkalanıyor. Sümerbank fabrikaları kapandı arazilerine AVM ya da rezidanslar kondu. Türkiye’nin en stratejik silah fabrikası Tank Palet neden ve nasıl olduğu, ihalesinin ne zaman yapıldığı meçhul bir şekilde özelleştirildi. Katarlıların da ortak olduğu Ethem Sancak’ın şirketi tarafından alındı, demedi demeyin yarın bu şirkette zarar ediyor diye bir devlet bankası tarafından satın alınırsa şaşırmayın!

Yerli ve milli edebiyatını bol bol kullanan AKP iktidarı, Özal zamanında başlayan özelleştirmeci Neoliberal Amerikan politikalarının en baba uygulayıcısı olmuştur.

Sadece Türk Telekom skandalı bile normal demokratik bir ülkede hükûmeti düşürür düşürmekle de kalmaz, bu özelleştirmeye, bu uygulamaya imza atan tüm siyasi ve bürokratları da mahkeme önüne çıkarır. İşe bakın yahu elin adamı geldi, bu ülkenin en stratejik şirketi Türk Telekom’u üç otuz paraya aldı, parası olmadığı için adama birde Türk bankaları kredi verdi sonra adam kârı aldı yurt dışına götürdü, borç ve batık şirket Türk bankalarının başına kaldı.

Sevgili okurlar bakınız bunlar akıl, mantık alır işler değildir, bu işlere imza atanların mahkemeye çıkıp cezai ve mali açıdan mahkeme önünde hesap vermeleri gerekir. Siyasi açıdan da Türk milleti bunlardan sandıkta hesap sormalıdır. Bu işler, sadece bugünümüzü değil, çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın dahi geleceğini, gelecekteki hak ve menfaatlerini çok ciddi ölçüde tehdit etmektedir.

İyi yönetilen Kamu İşletmeleri zarar etmez, eğer zarar ediyorsa bu işletmeleri yöneten siyasetçilerin ve bürokratların kötü yönetimi ya da suistimali var demektir. Zaten kamu elinde bile zarar eden bir işletmeyi özel sektör neden alsın, alsa da nasıl kâr etsin?

Zarar, kamuoyunun gözünü boyamak, millet nezdinde özelleştirmeyi haklı kılmak için üretilmiş bir gerekçedir.

Eğer bir sektörde artık iş yoksa kamu o işten çıkabilir lakin bana söyleyiniz kağıt, kumaş, petrol, şeker, telekom, ağır silah bu sektörler öldü mü? Bu sektörler de artık iş ve kâr yok mu?

Kim, neden bu sektörlerde üretim yapan dev kamu işletmelerini sattı?