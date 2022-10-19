(ÖZEL) (YENİDEN) ‘Kolları güçsüz yapamaz’ diyenlere inat, halterde Avrupa ikincisi oldu

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(ÖZEL) ‘Kolları güçsüz yapamaz’ diyenlere inat, halterde Avrupa ikincisi oldu

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)- Antalya’da 108 santimetre boyundaki milli sporcu Ayşe Şirip (24), ‘Kolların güçsüz halterde başarılı olamazsın’ diye alay edenlere üst üste 2 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği kazanarak cevap verdi. 30 kilogram ağırlığındaki Ayşe Şirip, kilosunun 2 katı ağırlığı kaldırarak, Para Halter Avrupa Şampiyonası’nda1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Milli sporcu olimpiyat madalyası hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya gelen Ayşe Şirip, bedensel engelli birey olarak çocukluğunda geçirdiği zor dönemin ardından ‘Ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma’ hedefiyle hayata tutundu. Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan Şirip, sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de 2 yıl önce haltere yöneldi. Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu’nda antrenman yapan Şirip, ilk yılında Türkiye şampiyonu oldu.

Kısa boyu nedeniyle hissettiği dışlanmışlık duygusunu, hayata güler yüzle bakarak aşan Ayşe; kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirledi. Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, mart ayında da Türkiye şampiyonu oldu. 29 Eylül’de Gürcistan’da tamamlanan Para Halter Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Ayşe Şirip, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı. Yunan mitolojisinde, bereketin sembolü olan doğa tanrıçası Artemis’in efsanelerine ilgi duyduğunu söyleyen Ayşe Şirip, halter dünyasının Artemis’i olarak anılmak istiyor. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanmayı hayal eden Ayşe Şirip, aralık ayında yapılacak Dünya Kupası’nda madalya kazanarak olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

PARA HALTER AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 1 GÜMÜŞ, 1 BRONZ MADALYA KAZANDI

30 kilo ağırlığındaki Ayşe Şirip, Para Halter Avrupa Şampiyonası’nda 3 kez podyuma çıktı. İlk hakkında 50, ikincisinde 55, üçüncüsünde ise 60 kilo kaldıran Ayşe, toplamda 165 kiloyla Avrupa ikinciliğini elde etti. 60 kilo kaldırışıyla da üçüncülüğü elde eden Ayşe Şirip, organizasyonda 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

AYŞE ŞİRİP: HEDEFİM OLİMPİYAT KOTASI ALMAK VE OLİMPİYATTA MADALYA KAZANMAK

30 kilogram ağırlığındaki Ayşe Şirip, kilosunun 2 katı ağırlığı olan 60 kilo kaldırma rekorunu geliştirip hedefinin olimpiyat kotası almak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu dile getirdi. Ayşe Şirip, “2 sene önce halter sporuna kollarımı güçlendirmek ve güçlü birey olmak için başladım. Üst üste 2 Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Kollarım güçsüz olduğu için halterde daha fazla başarı elde edemeyeceğim söylendi. Pes etmedim, 2 sene boyunca çalıştım ve milli takıma gitmeye hak kazandım. Gürcistan’da ikinci oldum. Hedefim olimpiyat kotası almak ve olimpiyatta madalya kazanmak” ifadelerini kullandı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Isınma hareketlerinden detaylar

– Salondan detaylar

– Halterlerden detaylar

– Ayşe Şirip’in halter çalışmalarından detaylar

– RÖP:Ayşe Şirip

– Detaylar

(FOTOĞRAFLI)