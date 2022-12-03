(ÖZEL) Westerlo 2’nci Başkanı Hasan Çetinkaya: Kaliteli isimler transfer ettik

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“Belçika’da yabancı yatırımcılar arasında örnek gösteriliyoruz”

Olgucan KALKAN / Belek,(ANTALYA),(DHA)- Westerlo 2’nci Başkanı Hasan Çetinkaya, “Sadece Türk oldukları için değil, yeterlilikleri, kaliteleri, önemli kariyerlere sahip oldukları için Halil gibi, Ravil, Muhammed Gümüşkaya, Sinan Bolat bizimle birlikte. İlerleyen dönemde de Türk oyunculara yer verebiliriz” dedi.

Belçika ekibi Westerlo, hazırlıklarına Antalya kampında yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Koşu çalışmalarıyla devam antrenman, pas çalışması ve taktik çalışmalarla sona erdi. Belçika ekibinde 2’nci Başkan Hasan Çetinkaya, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Antalya’da hem hava hem de saha koşullarının çok iyi olduğunu ifade eden Hasan Çetinkaya, “Dünya Kupası arasını fırsat görerek, Avrupa’da tabii havalar soğudu. Antalya gibi ülkemizin cennet köşelerinden birine getirdik takımımızı. Yeni geldik. Bugün 3’üncü gün. Hem hava hem saha koşulları çok iyi. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SADECE TÜRK OLDUKLARI İÇİN DEĞİL, KALİTELİ İSİMLER OLDUKLARI İÇİN TRANSFER ETTİK”

Takımda önemli Türk oyuncuların görev yaptığına dikkati çeken Hasan Çetinkaya, “Sadece Türk oldukları için değil, yeterlilikleri, kaliteleri, önemli kariyerlere sahip oldukları için Halil gibi, Ravil, Muhammed Gümüşkaya, Sinan Bolat bizimle birlikte. İlerleyen dönemde de Türk oyunculara yer verebiliriz. Bu anlamda bizim özel bir arayışımız yok. Ancak potansiyelli, kalitesine inandığımız, güvendiğimiz oyuncuları aramıza katmak isteriz” şeklinde konuştu.

“ÜST SIRALARI ZORLAMAK İSTİYORUZ”

Geçtiğimiz sene bir alt ligde şampiyon olduklarını bu sezon da oldukça iyi performans gösterdiklerini dile getiren Hasan Çetinkaya, “Bizim için ilk sene test senesiydi. Geçen sene bir alt ligde şampiyon olduk. Türkiye’deki futbolseverler de Westerlo’yu çok yakından takip etti. Bu sene hem ilk yılımız olması nedeniyle kendi gücümüzü, güç dengelerini gözden geçiriyoruz. Takımımız iyi bir performans ortaya koyuyor. Şu an 6’ncı sıradayız. Özellikle büyük takımlara, Anderlecht gibi, Standart Liege gibi takımlara karşı hem oynamış olduğumuz futbol hem de elde ettiğimiz önemli sonuçlar var. Bu sene hedefimiz ligde kalıcı olmak. Çünkü, Belçika ligi mücadele gücü yüksek, sert bir lig. Geçen sezon ligden tek takım düşüyordu. Format değişikliği olacak. Önümüzdeki seneden itibaren 1’inci lig 16 takımla oynanacak. Dolayısıyla bu sene 3 takım düşeceği için şu anda rekabet oldukça üst seviyede yaşanıyor. Bütün takımlar çok iyi hazırlandı. Herkes gerçekten üst seviye bir mücadele ortaya koyuyor. Hedefimiz yukarıları zorlamak ama gerçekçi olmak gerekirse kalıcı olmak istiyoruz” diye konuştu.

“BELÇİKA’DA YABANCI YATIRIMCILAR ARASINDA ÖRNEK GÖSTERİLİYORUZ”

Belçika’da yabancı yatırımcılar arasında örnek olarak gösterildiklerini, bununla da gurur duyduklarını söyleyen Hasan Çetinkaya, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bizler Türk olarak orada bulunmak, orada 1’inci ligde bir takım yönetmek hem bizim hem de orada bulunan gurbetçiler için önemli. Belli ön yargılar vardı. Ancak şu anda bizim projemizi ortaya koyma şeklimiz, hedeflere ulaşma şeklimiz ve bunu yaparken de kulübü DNA’sıyla ve yerel güçlerle hareket etmemiz bir yandan da kalıcı yatırımlar yapıyor olmamız. Özellikle tesisleşme anlamında yaptığımız çok önemli hamleler var. Birçok kulübe örnek oldu. Kurumsal yapı inşa etme noktasında atmış olduğumuz çok önemli adımlar var. Aynı zamanda takımın hem altyapı hem de profesyonel takım planlamasında örnek teşkil edebileceğimiz hamlelerimiz var. Westerlo ve taraftarlarından, futbol sektöründen, Belçika’daki siyasi otoritelerden bu anlamda çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Belçika’da çok fazla yabancı yatırımcılar var. Bu anlamda biz, önemli kulüpler tarafından örneğin Club Brugge’nin CEO’sunun bu yönde bir açıklaması oldu. Yabancı yatırımcıya örnek olarak gösterilen bir yapıyız biz. Bu anlamda değerli. Westerlo küçük bir yer. 4 bin nüfusu var, küçük bir kasaba. Bu kasaba, bu başarıyı ortaya koymak, şehir takımlarına karşı bunu yapmak ayrıca anlamlı ve değerli. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ben bir Türk olarak bundan büyük gurur duyuyorum. Hem kendi adıma hem yapabileceklerimizi gösterme adına hem de oradaki gurbetçilerin gurur duyması anlamında da ciddi olumlu, başarılı işler yaptığımıza inanıyorum.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Hasan Çetinkaya’nın açıklamaları

– Antrenmandan görüntüler

– Detaylar

(FOTOĞRAFLI)