(ÖZEL) Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Oynadığımız oyunların karşılığını alamadık

“Başakşehir hem oyun, hem de oyuncu gücü yüksek bir takım”

“Stat konusu bizim adımıza büyük handikaptı”

Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA) – Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Bizim, ekibin, oyuncuların üzüntüsü, maalesef oynadığımız oyunların karşılığını skora yansıtamamak. Bunun birçok sebebi vardı. İç sahamızı kullanamadık. 5 iç saha maçımızı farklı statlarda oynadık. İlk kez Süper Lig’de oynayan yerli ve yabancı oyuncularımız var. Ben kendi adıma Süper Lig’de ilk defa teknik adamlık yapıyorum. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman biz 3’te 1’lik kısmı adaptasyon süreci olarak görüyoruz” dedi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya’da devam eden Ümraniyespor’da teknik direktör Recep Uçar, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 28 Kasım’dan itibaren hazırlıklara Antalya’da devam ettiklerini dile getiren Recep Uçar, “Havalar çok iyi gidiyor. Çalışma şartları, ortam her şey çok iyi. O yüzden buradan memnunuz. Kampın iyi gittiğini düşünüyorum. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ligde kalan 3’te 2’lik bölüm için elimizden geldiğince iyi hazırlanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“OYNADIĞIMIZ OYUNLARIN KARŞILIĞINI ALAMADIK”

Takımda her şeyin yeni olduğunu, ligin kalan 3’te 2’lik kısmında daha iyi sonuçlar almak istediklerini belirten Recep Uçar, “Lige Fenerbahçe beraberliğiyle başladık. İnsanların aklında galibiyet gibi kaldı ama bizim için değerliydi. O gün de söylemiştim. Biz her maçta kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Sadece bazen düzenler değişecek. Bizim, ekibin, oyuncuların üzüntüsü maalesef oynadığımız oyunların karşılığını skora yansıtamamak. Bunun birçok sebebi vardı. İç sahamızı kullanamadık. 5 iç saha maçımızı farklı statlarda oynadık. İlk kez Süper Lig’de oynayan yerli ve yabancı oyuncularımız var. Ben kendi adıma Süper Lig’de ilk defa teknik adamlık yapıyorum. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman biz 3’te 1’lik kısmı adaptasyon süreci olarak görüyoruz. Kalan 3’te 2’lik bölümde de bu süreci tamamladığımız için daha iyi neticeler almak en büyük arzumuz olacak. Maalesef oynadığımız oyunların karşılığını alamadığımız doğru. Ancak son 2 haftada aldığımız 4 puan da ligin geri kalanında bizim adımıza umut verici oldu. Umarım daha iyi sonuçlar alarak lige devam ederiz” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ LİGDE KALICI OLABİLMEK”

Süper Lig’de kalıcı olmak istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Biz kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Sadece skor almaya çalışacağız. Ümraniyespor’un hedefi başlarken de biterken de belli. Ligin en düşük bütçeli iki takımından biriyiz. İlk defa Süper Lig’de oynayan takımın bir tek hedefi olabilir. O da ligde kalıcı olabilmek. Minimum 4 takımı geçmemiz gerekiyor. Bunun için de en kısa sürede puanları toplamamız gerekiyor. Ligin kalan bölümünde amacımız bu olacak.”

“BAŞAKŞEHİR HEM OYUN, HEM DE OYUNCU GÜCÜ YÜKSEK BİR TAKIM”

Dünya Kupası arasının ardından Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Recep Uçar, “Başakşehir, ligin en kaliteli kadrolarından biri. Benim de 17, 18 senemi geçirdiğim, çalıştığım bir camia. Benim için farklı bir yeri var. Orada çok sevdiğimiz insanlar var. Son maç haricinde ligde oynadıkları oyunla ve aldıkları sonuçlarla çok iyi gidiyorlar. Avrupa’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil eden takımlarımızın başında geliyor. İyi bir teknik adamları var. Emre hoca, ekibiyle beraber iyi işler yapıyor. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Başakşehir hem oyun, hem de oyuncu gücü yüksek bir takım. Kendi sahamızda oynayacağımız bir maç. Biz de onların güçlü oyununa karşı, güçlü bir oyunla cevap vermek istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Futbolseverlerin bence seyretmekten keyif alacağı bir maç olacak” diye konuştu.

“STAT KONUSU BİZİM ADIMIZA BÜYÜK HANDİKAPTI”

Stadyumları olmaması nedeniyle ilk 5 iç saha maçını farklı statlarda oynadıklarını belirten Uçar, bunun da kendileri gibi yeni bir takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Recep Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim adımıza büyük handikaptı. İlk 5 iç saha maçının; 3’ünü Olimpiyat Stadyumu’nda, 1’ini İstanbulspor’un sahasında, 1’ini ise Kasımpaşa’da oynadık. Malumunuz Süper Lig’de ilk senesini geçiren bir takım için bu büyük bir handikap. Ancak son 2 hafta iç sahada bir gündüz, bir de akşam maçı oynadık. İlk galibiyetimizi de burada seyircimiz önünde aldık. Bu bize gösteriyor ki seyirci avantajımızı kullanabilirsek daha iyi neticeler alma olasılığımız dış sahada oynadıklarımızdan çok daha fazla olacak. Ben Ümraniyespor taraftarları ve camiayı seven insanlardan kalan süreçte, özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlarda en az Alanyaspor maçında olduğu kadar, desteklerini artarak bekliyorum.”

