UKOME kararıyla Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafının durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 indirim yapılması onaylandı. Pandemi döneminde yolcu sayıları ve gelirleri azalan araç işleticilerini rahatlatan kararın alınması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş talimat verirken, uygulanacak indirimle araç başına yıllık ortalama 600 TL ile 2 bin 150 TL arasında indirim yapılacak.

Başkent’in 12 ilçesinde toplu taşımacılık hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafından alınan durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 oranında indirime gidildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirim kararı onaylandı.

İLK MÜJDEYİ BAŞKAN YAVAŞ VERDİ

Özel Toplu Taşıma Kooperatiflerinin pandemi döneminde yolcu sayılarının ve gelirlerinin azaldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafımızın katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 indirim yapma kararı aldık. Ankaralı esnafımızın yanında olmaya devam ediyor, zor günleri dayanışma ile atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.

Başkan Yavaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden ilk müjdeyi vermesinin ardından toplanan UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda, Başkent’te toplu taşımacılık hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri bundan sonra her ay ödedikleri durak katılım bedelini ortalama yüzde 20 indirimli ödeyebilecek.

Toplam 248 araç işleticisi bundan sonra araç başına yıllık ortalama 600 TL ile 2 bin 150 TL tutarında indirimden yararlanacak.