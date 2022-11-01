(ÖZEL) Tolgay Arslan samimi açıklamalarla futbolun röntgenini çekti

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Tolgay Arslan’dan Serie A/Süper Lig ve yerli/yabancı futbolcu kıyaslaması

“Şenol Güneş çok büyük bir hoca”

“Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe”

“Türk oyuncular transferleri sonrası öncelikle sabırlı olmalı ve çalışmalı”

“Türk oyuncu TL kazanıyor, yabancı ise Euro”

“Şartlar eşit olursa o zaman sınır koymazsınız ve iyi olan oynar”

“Yabancı oyuncuya ligde daha çok kredi veriliyor”

“Emirhan İlkhan benim çok sevdiğim bir oyuncu”

“Süper Lig’e dönmeyi düşünmüyorum”

“Serie A, Süper Lig’den daha kaliteli”

“Serie A’da top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git gel oluyor”

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İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)-

İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Arslan, “Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Hocaları değerlendirdiğimde de görüyorum ki gerçekten de büyük bir hocaymış. Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var ve iyi bir hocası var. Çok formdalar. Bana göre açık ara ligin favorisi Fenerbahçe” dedi.

“İYİ BİR TAKIMIZ VE GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR”

Ligin iyi takımlarından biri olduklarını söyleyen Arslan, “Bu sezon çok iyi gidiyoruz. Takım 2-3 sezondur beraber. Önemli oyuncular gitti ama takım çok bozulmadı ve bu bizim için büyük avantaj. Yani gelen isimler de katkı sağladı ve geniş bir kadroya sahibiz. Üst sırada bitirmek istiyoruz. İlk 8’de bitirebilirsek iyi bir başarı olur. Ama kariyerim boyunca tüm sezonu hiç değerlendirmek istemedim, futbolu maç maç değerlendirmek daha doğru. Önümüzdeki 3 maçımız çok kritik ve o maçları kazandığımızda sezonu üst sırada bitirebiliriz” diye konuştu.

“SÜPER LİG’E DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

İtalya’da mutlu olduğunu ve futboldan keyif aldığını belirten Arslan, “Süper Lig’e dönmeyi düşünmüyorum. Serie A çok kaliteli bir lig. Benim için bu kadar iyi gideceğini belki de kimse tahmin etmemişti. Türkiye’ye dönme planım yok, burada çok mutluyum. Futbola odaklandım. Buradaki futbol yapısı Türkiye’ye göre çok farklı. Bu seviyede birkaç sezon daha forma giymek istiyorum” şeklinde konuştu.

“SERIE A, SÜPER LİG’DEN DAHA KALİTELİ”

Forma giydiği 3 ligi de değerlendiren orta saha oyuncusu, “Almanya ve İtalya ligi arasında çok fark yok. İtalya Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git gel oluyor. Hakemler de kolay kolay faul çalmıyor. Fizik gücü yüksek bir lig ve taktiksel anlamda çok şey öğrendim. İtalya’da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig’de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor. Serie A, Süper Lig’den daha kaliteli” dedi.

“EMİRHAN İLKHAN BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR OYUNCU”

İtalya’nın zor bir lig olduğunu ve gelen futbolcuların öncelikle sabırlı bir şekilde çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Arslan, DHA’ya yaptığı açıklamalarda, “İlk önce idmanlara alışmak gerekiyor çünkü idmanlar çok farklı. Çok tempolu. Fiziksel anlamda daha güçlü antrenmanlar yapılıyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Türk oyuncularını biliyoruz, ben de öyleyim. Çok hırslıyız ve her zaman oynamak istiyoruz. Önce alışman gerekiyor çünkü basit bir lig değil. İlk zamanlar antrenmanlarda zorluk çekiyorsun. Benim de ilk 3 ayım zor geçti. Tecrübem de vardı ve başardım. En son Emirhan İlkhan geldi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Daha çok genç. Avrupa’nın en büyük liglerinden birine gelip hemen oynaman mümkün değil. Adaptasyon süreci gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Şans gelecek ve bireysel çalışmalarını sürdürmeli. Şans gelecek ve oynamıyorum Türkiye’ye mi dönsem dememeli” ifadelerini kullandı.

“ŞENOL GÜNEŞ ÇOK BÜYÜK BİR HOCA”

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş’ten de övgüyle bahseden Arslan, “Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Beşiktaş’taki dönemde tartışmalar da oldu. Orada da gördüm ki büyük bir hoca. Hocaları değerlendirdiğimde de görüyorum ki gerçekten de büyük bir hocaymış. İnşallah Beşiktaş’a şans getirir ve inşallah büyük işler yapar” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA NET FAVORİ FENERBAHÇE”

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında sarı lacivertli takımın şanslı olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, “Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var. İyi de bir hocası var. Çok formdalar. Bana göre açık ara ligin favorisi Fenerbahçe” şeklinde konuştu.

“ŞARTLAR EŞİT OLURSA O ZAMAN SINIR KOYMAZSINIZ VE İYİ OLAN OYNAR”

Yabancı oyuncu kuralında futbolcuların eşit şartlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arslan, “Ligin kalitesinin yükselmesi için eğer alt yapıdan oyuncu gelmiyorsa tabii ki yabancı kuralı arttırılmalı. Türk oyuncuları Süper Lig’de daha çok zorluk yaşıyorlar. Türk oyuncu TL kazanıyor, yabancı ise Euro. Yabancı oyuncuya ligde daha çok kredi veriliyor, yerli oyuncu daha çabuk eleştiriliyor. Almanya’da ve İtalya’da oynadığım için bunu net gördüm, önce kendi oyuncularını koruman gerekiyor. İtalyan oyunculara çok önem veriyorlar. Yabancı oyuncu sayısında artış olursa bu bir problem olabilir. Şartları eşit olursa, kim daha iyi olursa sahada o oynar ama ilk andan itibaren şartlar eşit değil. En büyük sorun bu. Yabancı oyuncuya karşı bir aşk var. İyi Türk hocalar ve oyuncularımız var. Şartlar eşit olursa o zaman sınır koymazsınız ve iyi olan oynar” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Tolgay Arslan’ın açıklamaları