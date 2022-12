(ÖZEL) TAF Başkanı Çintimar: Büyük Atatürk Koşusu, Ankara’da koşulmuş en büyük yarış olacak

- Reklam -

“Bütün Türkiye ile birlikte koşacağız”

“Tarihte ilk defa bütün yaş kategorilerine ödül verilecek”

“Dopinge sıfır tolerans mücadelesi devam ediyor”

“Aras Kaya milli takımda hiçbir şekilde görev alamayacak”

Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,(DHA)- Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 25 Aralık Pazar günü 87’ncisi düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu ile ilgili, “Kayıtların 3 bin civarına çıkacağını düşünüyorum. Bu da bugüne kadar Ankara’da koşulmuş en katılımlı ve en büyük yarış olacak. Atatürk Koşusu’nu bütün Ankaralılarla birlikte, bütün Türkiye ile birlikte koşacağız. Sadece Ankaralıların değil, bütün Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştireceğimiz bir organizasyon olacak” dedi.

Türkiye’nin en eski atletizm geleneklerinden biri olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık’ta Ankara’ya gelişi nedeniyle 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu’nun 87’ncisi 25 Aralık Pazar günü düzenlenecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek koşu, Dikmen-Kızılay-Ulus parkurunda yapılacak ve eski valilik binası önünde sona erecek.

“BÜTÜN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE KOŞACAĞIZ”

87’nci Büyük Atatürk Koşusu öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirmelerde bulunan TAF Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak kayıt sistemiyle koşulacağını söyledi. Şu ana kadar 2 bin 300 civarında kayıt yapıldığını belirten Çintimar, “Daha kayıt süresi henüz dolmadı, 3 günümüz daha var. Onun için ben kayıtların 3 bin civarına çıkacağını düşünüyorum. Bu da bugüne kadar Ankara’da koşulmuş en katılımlı ve en büyük yarış olacak. Bir önceki yıllarda 1700 rakamını yakalamışız ama şu an 3 bini görüyoruz. İnşallah 3 binin üzerinde sporcuyla Atatürk’ün Ankara’ya gelişini sembolize eden Atatürk Koşusu’nu bütün Ankaralılarla birlikte, bütün Türkiye ile birlikte koşacağız. Şu anki kayıtlarda 72 ilimizden kayıt olması inanılmaz güzel bir şey. Sadece Ankaralıların değil, bütün Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştireceğimiz bir organizasyon olacak. Organizasyonda tarihte ilk defa bütün yaş kategorilerine ödül verilecek. Her kategoride insanlarımızın burada yarışmasını sağlamış olacağız. Yarışmaya bütün Ankaralıları davet ediyorum. Koşamayanları da seyretmeye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken, Cumhuriyetimizin kurucu Cumhurbaşkanı olan Atatürk adıyla koşuluyor olması bizler ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatan herkes için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte Büyük Atatürk Koşusu’nda koşacağız” dedi.

“TÜRK ATLETİZMİ HER GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

2022 yılının Türkiye Atletizm tarihi açısından büyük başarılara sahne olduğunu ifade eden Çintimar, “2022 yılında Akdeniz Oyunları’nda tarihimizde ilk defa 7 altın madalya ve Akdeniz Oyunları’nda takım şampiyonu olduk. İslami Dayanışma Oyunları’nda bütün branşlarda kürsüye çıktık. Gençler Dünya Şampiyonası’nda Cumhuriyet tarihimizde 4 madalyamız vardı. Sadece 2022’de 2’si altın, 1’i gümüş ve 1’i bronz olmak üzere 4 madalya kazandık. Avrupa oyunlarında takım olarak yer aldığımız atletizm, jimnastik, kano ve diğer branşlarda tarihimizde ilk defa 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldık. İlk defa bu branşlarda madalya aldığımız bir organizasyon oldu. Türk atletizmi, gençleriyle, altyapısıyla emin adımlarla her gün büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

“KİM DOPİNG YAPTIYSA CEZASINI ÇEKECEKTİR”

Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya’nın Romanya’da gerçekleşen özel bir yarışta alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çintimar, “Aras Kaya yasaklı madde kullandığını kendisi de itiraf etmiştir ama herhangi bir milli müsabakada veya Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği bir müsabakada değil, menajeri aracılığıyla Romanya’da özel bir yarışta koştuğu yarışmada verdiği numunede dopingli olduğu çıkmıştır. Son derece üzgünüz. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olduğum günden beri dopinge sıfır tolerans mücadelesi devam ediyor, sonuna kadar da devam edecek. Aras Kaya’nın cezası 3 yıla indirildi ama beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Artık milli takımda hiçbir şekilde görev alamayacaktır. Biz dopingle mücadele anlamında, yıldızlarda da gençlerde de, büyüklerde de Türkiye Dopingle Mücadele Ajansı ile birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Buradan bütün antrenör arkadaşlarımıza ve sporcu arkadaşlarımıza ifade etmek istiyorum; hiç kimse doping yapıp ben yakalanmadım şansına sahip değil. Çünkü Türkiye Atletizm Federasyonu bu anlamda kimseyi korumadı, korumayacaktır da. Kim doping yaptıysa cezasını çekecektir ve bu camiadan gidecektir. Türkiye Atletizm Federasyonu dopingle mücadelesine devam edecektir. Kim doping kullanıyorsa önce Türkiye Atletizm Federasyonu’na sonra kendisine ihanet ediyordur. Biz de bunu kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

- Reklam -

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Fatih Çintimar’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)