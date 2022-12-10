(ÖZEL) Stjepan Tomas: Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur

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Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) – Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen, son olarak Moldova’nın Sheriff takımında teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un kendisi için çok özel bir insan olduğunu belirterek, “Çok iyi arkadaşız. İnşallah bu sene Süper Lig’de şampiyon olur. Zor gözüküyor ama Fenerbahçe de iyi takım rakip olarak. Bu sene ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur” dedi.

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe’de top oynayan, daha sonra Türkiye’de Antalyaspor, Çaykur Rize ve Göztepe kulüplerinde teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, kamp çalışmaları yapan kulüpleri takip etmek için Antalya’ya geldi. Regnum Carya Otel’de konaklayan Stjepan Tomas, Türk futbolu, hocaları ve futbolcuları hakkında beğenilerini anlatırken, kendi kariyeri hakkında da paylaşımda bulundu. Tomas, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “En son sezon başında Moldova’nın FC Sheriff Tiraspol takımında teknik direktörlük yaptım. Şu an ayrıldım ve Antalya’ya geldim. Burada kamp yapan çok takım var. Özellikle Napoli ve Crystal Palace’ın antrenmanları ve maçları benim için önemli. Bütün Avrupa takımlarının kamplarını boş olduğum için takip ediyorum. Hazırlık maçlarını izliyorum. Boş zamanda evde durmak kötü bir şey, onun için Antalya’ya geldim. Napoli lider, hocası da tecrübeli bir hoca. Onları takip ediyorum” dedi.

“BU SENE YA GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan hoca ile dün görüştüklerini anlatan Stjepan Tomas, şöyle devam etti:

“Onlar da Antalya’da kampta. Okan hoca benim için çok özel bir insan. Çok iyi arkadaşız. O zaten Galatasaraylı biri, onu seviyorum. İnşallah bu sene Süper Lig’de şampiyon olur. Okan hoca bunu hak ediyor. Kariyerinde kupalar aldı. Başakşehir’i şampiyon yaptı. İnşallah bu sene Galatasaray şampiyon olacaktır. Zor gözüküyor ama Fenerbahçe de iyi takım rakip olarak. Galatasaray yavaş yavaş toparlıyor. Sona kadar götürüp şampiyon olur. Bu sene ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olur. Fenerbahçe bu sene iyi yatırım yapıp geniş kadro kurdu. İyi gidiyorlar. Hoca da iyi. Sona kadar bence yarış olacak.”

“ARDA VE KEREM’İ ÇOK BEĞENİYORUM”

Türkiye’de genç oyuncuları takip ettiğini ve Fenerbahçe’den Arda’yı çok beğendiğini kaydeden Tomas, “Geçen sene Göztepe’de hocalık yaparken, Arda’yı canlı olarak izledim. Sol ayağını çok iyi kullanan bir futbolcu. Galatasaray’da Kerem’i çok beğeniyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE ŞU ANDA HOCALIK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

FC Sheriff Tiraspol takımında hocalık yaptığını, Avrupa’da hocalık yapmanın çok iyi olduğunu belirten Tomas, “Bir hoca için Avrupa’da oynamak çok önemli. Avrupa Ligi’nde Manchester United ile oynadık. Bir hoca için bu çok önemli. Türkiye’de şu anda hocalık yapmayı düşünmüyorum. Avrupa’dan birkaç takımla görüşmem oldu. 1-2 sene Avrupa’da çalışıp ondan sonra Türkiye’ye gelebilirim. Galatasaray’da oynarken kupa maçında Fenerbahçe’yi 5-1 yendik. Kupayı kazandık. O maç benim için çok güzel. Bir de şampiyonluk yaşadım Galatasaray’da. Adnan Polat başkanımın 20.45 döneminde şampiyonluk yaşadım. Futbolda daha ileriye gitmeyi hedefliyorum. Türkiye’de hem tesis, hem statlar hem de yetenekli oyuncular var. Türk futbolunda inşallah yeni hocalar yetişir ve yüksek seviyelere gelir” diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Stjepan Tomas ile röportaj

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(FOTOĞRAFLI)