Özel sektörün dış kredi borcu 173.9 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ocak sonu itibarıyla, 9.8 milyar doları kısa vadeli, 164.1 milyar doları da uzun vadeli olmak üzere toplam 173.9 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu Aralık sonuna göre 18 milyon dolar ve kısa vadeli dış kredi borcu da 49 milyon dolar azaldı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri de toplam 43.9 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde, uzun vadeli dış kredi borçlarından bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 333 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 839 milyon dolar artışla 22.4 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 250 milyon dolar azaldı, 2.3 milyar dolarda sabit kaldı.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 195 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 6 milyon dolar azalarak 7.8 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borçlardan, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 46 milyon dolar azalışla 6.6 milyar dolara inerken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 78 milyon dolar artışla 1.4 milyar dolara yükseldi.

Ocak sonu itibarıyla, 164.1 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 56.7’sini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83.6’sını finansal kuruluşların, yüzde 16.4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.