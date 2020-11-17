Özel sektör bir yılda 42.3 milyar dolar dış borç ödeyecek

Özel sektörün, Eylül sonu itibarıyla bir yıl içinde yapacağı dış borç anapara geri ödemeleri toplam 42.3 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu Eylül sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre 18.2 milyar dolar azalarak 161 milyar dolara gerilerken, aynı dönemde, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 179 milyon dolar artarak 8.9 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.3 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 647 milyon dolar azalışla 20.6 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10.3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 703 milyon dolar azalarak 6.5 milyar dolara indi.

Aynı dönemde bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları 865 milyon dolar artışla 6.5 milyar dolara yükselirken; finansal olmayan kuruluşların kısa vadeli kredi borçlanmaları da 353 milyon dolar azalarak 1.2 milyar dolara geriledi.

Eylül sonu itibarıyla, 161 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.8’i finansal kuruluşların, yüzde 56.2’si de finansal olmayan kuruluşlarındı.

Aynı dönemde, 8.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84.8’ini finansal kuruluşların, yüzde 15.2’sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.