(ÖZEL) Scottie Wilbekin: Bu sadece bir galibiyetti, ayaklarımız yere basacak

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“Bu tek kişilik bir oyun değil”

Ata SELÇUK – Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe Beko’nun Anadolu Efes karşısında aldığı galibiyette attığı 25 sayıyla başrolü oynayan Scottie Wilbekin, “Adım adım gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Bu sadece bir galibiyetti” dedi.

Turkish Airlines EuroLeague’in 5’inci haftasında oynanan Türk derbisinde deplasmanda Anadolu Efes’i 88-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko’da maçın en skorer ismi Scottie Wilbekin, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Galibiyet için çok mutlu olduklarını dile getiren Wilbekin, “Ama tabii ki EuroLeague’deyiz. Burada her şey anında değişebiliyor. Sadece 5 maç kazandık. Bu sadece 5’inci maçtı. Takım olarak da, bireysel olarak da geliştirebileceğimiz çok fazla şey var. Bunları biliyoruz. O yüzden adım adım gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Bu sadece bir galibiyetti” ifadelerini kullandı.

“BU TEK KİŞİLİK BİR OYUN DEĞİL”

Gösterdiği performansla ilgili gelen soruya yanıt veren Wilbekin, “Bu aslında tek kişilik bir oyun değil. Evet ben iyi oynadım ama bugün Carsen Edwards oyuna girip çok iyi katkı verdi. Marko Guduric harika bir iş çıkardı. Bu tek kişilik bir iş değil. Hepimizin performansıyla ortaya çıkan bir sonuç” diyerek sözlerini noktaladı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Scottie Wilbekin’in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)