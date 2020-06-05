Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, özel okullara giden öğrencilerin yemek hizmeti alamadıklarını belirten Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök açıklamalarda bulundu. Verilmeyen hizmetin bedelinin iade edilmesi gerektiğini belirten Özkök, “Öncelikle 12. sınıflardan başlayarak, tüm velilerimizin yemek ücreti iadelerini hesaplarına yatırmaya başladık” dedi.

Yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından velilerin en çok merak ettiği konuların başında özel okulların yemek ücretlerini iade edip etmeyeceği geliyordu. Eğitim sektöründeki asıl sorunun pandemi döneminde su yüzüne çıktığını ve bu dönemin özel okullardaki paradigmayı kökten değiştirdiğini ifade eden Özkök, “Bugüne kadar öğrencinin ifadesine göre okulu ve okulun uygulamalarını değerlendiren veli, uzaktan eğitim sürecinde çocuğunun okulunun derslerini ve uygulamalarını değerlendirme fırsatı edindi” diye konuştu.

GEÇMİŞİN İYİ OKUNMASI GEREKİYOR

Yaşanılan süreci daha doğru değerlendirebilmek için geçmişin iyi okunması gerektiğine vurgu yapan Özkök, “Ülkemizde bir dönem son derece kontrolsüz biçimde özel okullar açıldı. Okul yatırımı yapanların öz sermaye yeterliliğinin olası bir kriz anında eğitim ve öğretimi aksatmadan devam ettirilebilecek durumda olup olmadığına bakılmadı. Pandemi döneminde, erken kayıt akışının gerçekleşmemiş olması nedeniyle okullar gerek ücret ödemelerinde, gerekse velilerin haklarının iade edilmesinde sorunlar yaşamaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığımızın Covid19 tedbirleri kapsamında okulların yüz yüze eğitime ara verdiğini açıklamasıyla beraber uzaktan eğitim kavramı hayatımıza girdi. Bugüne kadar teknolojiye ve öğretmen eğitimine yatırım yapan okullar uzaktan eğitim sürecinde yenilikçi uygulamalar yaparak eğitim öğretimdeki niteliği korumaya çalıştılar. Teknoloji yatırımı yapmayan, alt yapı sorunlarını gidermemiş, öğretmenin gelişimi için kaynak ayırmamış olan okullar ise elbette bu dönemde sorunlar yaşadılar. Veliler belki de ilk kez gerçek anlamda sürece dahil oldular” ifadelerini kullandı.