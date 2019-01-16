Erzurum’un Horasan ilçesindeki Fatih İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören 15 özel eğitim öğrencisi Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ziyaret etti.



Teknik direktör Mehmet Özdilek’e çiçek armağan eden öğrenciler, futbolculara da içinde ‘Biz inandık siz de inanın’ yazılı mesajların bulunmuş olduğu zarfları verdi.

Horasan Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen aktiflikte Fatih İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören özel öğrenciler için özel bigün düzenlendi. okul Müdürü Selçuk Deringöl ve öğretmenler tarafından velileri ile beraber otobüsle Erzurum’a getirilen özel öğrencilerin ilk durağı alışveriş merkezindeki oyun alanı oldu. Atlı karınca, salıncak ve top havuzu gibi oyun alanlarında zaman geçirdikten sonra Süper Lig ekiplerin BB Erzurumspor’un tesislerine gittiler. Mavi-Beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek ve futbolcularla tanışan öğrenciler, onlara getirdikleri çiçek ve baklavayı armağan ettiler. Öğrenciler hemen sonra ceplerinden çıkardıkları ve içerisinde, ‘Biz inandık siz de inanın’ yazılı mesajların bulunmuş olduğu zarfları verdiler. Teknik heyet ve futbolcularla beraber hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, bir süre futbolcuların antrenmanına eşlik etti. Özdilek ve futbolcuların da yakın alaka gösterdiği misafirler, tesislerden güler yüzle ayrıldı.

Spor tesislerinden ayrıldıktan sonra öğrencilerle alakalı okul müdürü Selçuk Deringöl, “Okulumuzda özel öğrenciler için bir derslik bulunmakta. Onlar bugün unutamayacakları bigün yaşadılar. İlçeden çıktıktan sonra hepsini ayrı bir coşku sardı. Futbolcularla tanışma çabucak duydukları mutluluğu ne atlı karıncada ne de top havuzunda yaşamadılar. Herkeste olduğu gibi onlarda da futbolun ayrı bir yeri var” dedi.