(ÖZEL) Muhammet Demir: Avrupa’dan elenmek, lige odaklanma anlamında takımı pozitif etkiledi

Olgucan KALKAN – Ali DANAŞ / ANTALYA,(DHA)- Konyaspor’un tecrübeli golcüsü Muhammet Demir, “Avrupa’dan elenmek bence lig açısından takımı pozitif etkiledi. Lige daha çok sarıldık, daha çok motive olduk. Bir an herkes düştü çünkü bunu kimse beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk. Ancak böyle bir düşüşten sonra, çıkış illaki lazım. O çıkışı da sağladık” dedi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’nın Belek turizm bölgesinde kamp çalışmaları yapan Konyaspor’da takımın golcü ismi Muhammet Demir, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kampın yoğun ancak güzel geçtiğini belirten Muhammet Demir, “Yoğun, güzel ve sert geçti. Benim de kısa bir sakatlık dönemim vardı. Maçlar bitmeden önce bir sakatlanmıştım. Ben de takıma kampta dahil oldum. Benim için de yorucu ama güzel ve keyifli geçti. Kamp ortamımız da keyifliydi” diye konuştu.

“HÜCUM ANLAMINDA BİRAZ GERİDE KALDIK”

Tek forvet ya da çift forvet oynamanın kendisi için çok önemli olmadığını, takımın performansının daha değerli olduğunu dile getiren tecrübeli golcü, “Yeni bir takıma gelip, adapte olmak kolay değil. Sezon başında da takıma biraz geç katıldım. Ancak adaptasyon sürecini çabuk atlattığımı düşünüyorum. Takıma çabuk adapte oldum. Çift forvet ya da tek forvet oynamak benim çok önem verdiğim konular değil. Takımın ne oynadığı benim için daha değerli. Burada da bir şeyler oynamaya, bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada santrfor olarak oynamak zor. Çünkü kolay değil. Birçok şeyi iyi yapıyoruz. Ancak hücum anlamında biraz geride kaldık. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii kolay değil. Biraz da zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DAN ELENMEK, LİGE ODAKLANMA ANLAMINDA TAKIMI POZİTİF ETKİLEDİ”

Konyaspor’un Avrupa’dan elenmesinin kendilerinin lige odaklanması anlamında olumlu etkilediğini ifade eden Muhammet Demir şöyle konuştu:

“İllaki alışma süreci oluyor. Giden, gelen oyuncular, adaptasyon süreci, bazen form düşüklükleri hücum anlamında bizi sıkıntıya sokuyor. Daha çok defansif anlamda öne çıkıyoruz. Ancak bu da kötü bir şey değil. Çok kötü gitmediğimiz için öyle gözüküyor. Ligin 4’üncü sırasındayız. Avrupa’dan elenmek bence takımı pozitif etkiledi. Lige daha çok sarıldık, daha çok motive olduk. Bir an düştü herkes çünkü bunu kimse beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk. Ancak böyle bir düşüşten sonra, çıkış illaki lazım. O çıkışı da sağladık. Kolay değildi o çıkışı sağlamamızda. Avrupa’dan elenmemiz bence pozitif anlamda katkı sağladı” şeklinde konuştu.”

“İLHAN HOCA İSTEDİĞİ HEDEFLERE VARACAK”

Teknik direktör İlhan Palut ile ilgili düşüncelerini de aktaran 30 yaşındaki futbolcu, “İlhan Hoca, Allah nasip ederse istediği hedeflere varacak diye düşünüyorum. İnşallah önce buradaki misyonunu tamamlar. Ama daha sonrasında herkes gibi, futbolcular gibi teknik ekipler de başarılı olmayı, daha yukarıda olmayı arzular. O da bence arzuladığı, istediği seviyeleri yakalayacak. İnşallah oralarda da buradaki gibi muvaffak olur” diye konuştu.

“MİLLİ TAKIM HAKKINDA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM”

Milli takım hakkındaki düşünceleri sorulan tecrübeli golcü, “Hiçbir şey söylemek istemiyorum” dedi.

“TARAFTARIMIZI STADYUMDA DAHA ÇOK GÖRMEK İSTİYORUM”

Konyaspor taraftarını stadyumda daha çok görmek istediklerini dile getiren Muhammet Demir, “Ben taraftarımızı daha çok görmek istemiyorum. Buraya deplasmanda geldiğimde taraftarları stadı daha çok doldurmuş görüyordum. Açıkçası bu sene biraz daha eksik gibi hissediyorum. Daha çok gelmelerini, daha çok destek vermelerini istiyorum. İçerde taraftarla beraber, dolu bir statta oynamak gerçekten itici bir güç. Rakip olarak da geldim burada oynadım ve o baskıyı hissettim. Böyle baskılar benim hoşuma gider. Dediğim gibi sayı olarak beklentimin altında kaldı. Çünkü çok daha dolu statlarda oynadık. Herkesi bekliyoruz bu anlamda. Başkanımız, hocamız, oyuncular bu konuda benimle hemfikirdir. Herkesi daha çok maçımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAYAYIM, ORALARDA KALAYIM, ORALARDA KALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAYIM GİBİ İSTEKLERİM, ARZULARIM HİÇ OLMADI”

Bireysel hedeflerinin her zaman olduğunu ancak kendisine genel olarak kısa vadeli hedefler koyduğunu ifade eden Muhammet Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Futbolu Konya’da bırakmak, neden olmasın. Hedeflerim her zaman var ama bunları kimseyle paylaşmam, kendi içimde tutarım. Genellikle de kısa vadeli hedefler koyarım. Örneğin şu an Konyaspor’dayım ve bu sezonu en iyi şekilde hem gol sayısı olarak, hem de takım olarak yukarıda bitirme hedefim var. Hayatımın hiçbir döneminde, gençken de buna dahil, gidip büyük takımlarda oynayayım, oralarda kalayım, oralarda kalmak için her şeyi yapayım gibi isteklerim, arzularım hiç olmadı. Olduğum yerde başarılı olmak isterim. Fırsat gelirse tabii neden olmasın, istemişimdir ki geçmişte de fırsatım da oldu. Bazen başarılı olduk, bazen başarısızlıklar, herkeste olduğu gibi bizde de var. Ama dediğim gibi öyle bir tutkum hiçbir zaman olmadı. Tek tutkum futbol oynamak, başarılı olmak.”

