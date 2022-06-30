(ÖZEL) Kırkpınar öncesi başpehlivanlar iddialı konuştu

- Reklam -

Recep Kara: 40 yaşında Kırkpınar’a gideceğim, hedefim kürsü

Ali Gürbüz: Kırkpınar’da altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum

İsmail Balaban: Sarayiçi Er Meydanı’nda altın kemeri tekrar kuşanmak istiyorum

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) – Bu sene 661’incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde başpehlivanlar iddialı konuştu.

Edirne Belediyesi’nce düzenlenen olan 661’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de yapılamayan, 2021’de de seyircisiz gerçekleştirilen güreşler, bu yıl seyircili olarak yapılacak. Yağlı güreşlerin olimpiyatı olarak nitelendirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde başpehlivanlar Recep Kara, İsmail Balaban ve Ali Gürbüz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini ifade eden Recep Kara, nasibini arayacağını söyledi. Kırkpınar’ın yağlı güreşin olimpiyatı olduğunu dile getiren Ali Gürbüz, bu sene de başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini belirtti. İsmail Balaban ise Sarayiçi Er Meydanı’nda altın kemeri kuşanarak sevenlerine mutluluk yaşatmak istediğini söyledi.

RECEP KARA: 40 YAŞINDA KIRKPINAR’A GİDECEĞİM, HEDEFİM KÜRSÜ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Recep Kara, nasibini orada arayacağını ifade etti. Kırkpınar’a her sene ayrı bir coşku ile gittiklerini kaydeden Recep Kara, “Bizim için Er Meydanlarının vazgeçilmezi Kırkpınar. 661 yıllık bir geleneğimiz var. Bu sahaya çıkıp güreş tutmak herkese nasip olmuyor. Tarihinin bilincindeyiz, her sene ayrı bir heyecan ve keyifle gidiyoruz. 4 defa birincilik, 2 defa da ikincilik nasip oldu. Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivan unvanı bende. Bu sene de 40 yaşındayım. 40 yaşında Kırkpınar’a gideceğim. Hedefim inşallah kürsü” dedi.

“BU SENE SÜRPRİZLERE GEBE”

Ali Gürbüz’ün bu sene kemer yılı olacağını sözlerine ekleyen Recep Kara, “Zorlanacak ben de o atmosferi yaşadım, üzerinde baskı çok olacak. Bu sene sürprizlere de gebe. Seyirci olarak da 2 senedir pandemiden dolayı yer alamadılar. Bu sene inşallah tam kapasite ile yaşayacağız o coşkuyu” şeklinde konuştu.

“GEÇEN YILA GÖRE PERFORMANSIM DAHA İYİ”

Geçen seneki Kırkpınar sonrası hemen çalışmalara başladığını dile getiren Recep Kara, “Bizde böyledir bu. İyi bir sezon geçirdik kışın. Bu sene Kırkpınar’a kadar yapılan organizasyonlarda 7 birincilik elde ettim. Performans atmosferim daha iyi geçen yıla göre, kendimi de iyi hissediyorum. Kürsüye talibim, hayırlısı olsun.

ALİ GÜRBÜZ: KIRKPINAR’DA ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM

Hazırlık döneminin en iyi şekilde geçtiğini dile getiren Ali Gürbüz, “İnşallah Kırkpınar’da bu sene de başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum” dedi.

“KIRKPINAR BU İŞİN OLİMPİYATI”

Ali Gürbüz, Elmalı Güreşleri ile Kırkpınar Güreşleri hakkında ise “Anne tarafından Elmalılıyım, tarih olarak daha eski görünüyor ama Kırkpınar ile Elmalı’nın arasından bayağı bir fark var. Kırkpınar bu işin olimpiyatı. Yıllardır bu şekilde geldi. Kel Aliçoların, Koca Yusufların büyük pehlivanların güreştiği çayır. O yüzden Kırkpınar’ın yeri bizde ayrı. Elmalı’nın da yeri ayrı. Kırkpınar bu işin olimpiyatı, Elmalı da sonrasındaki en önemli organizasyonumuz” şeklinde konuştu.

İSMAİL BALABAN: SARAYİÇİ ER MEYDANI’NDA ALTIN KEMERİ TEKRAR KUŞANMAK İSTİYORUM

Her güreşçinin hayalinin başpehlivan olup altın kemeri kuşanmak olduğunu dile getiren İsmail Balaban, “Sarayiçi Er Meydanı’nda kemer sahibi olmaktır. Bana 2013- ve 2017’de altın kemeri kuşanmak nasip oldu. Bu yıl da hedefimiz tekrar Sarayiçi Er Meydanı’nda altın kemeri kuşanıp sevenlerimize bu mutluluğu tekrar yaşatmak” açıklamalarında bulundu.

“ER MEYDANLARINA GÜZEL BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞ YAPTIM”

2020 yılında pandemiden dolayı güreşlerin yapılamadığını hatırlatan İsmail Balaban, “2021 yılında da Survivor’a katılmıştım o yüzden Kırkpınar’a katılamadım. Bittikten çok kısa bir süre sonra Kırkpınar olduğundan dolayı form düzeyim de düşük olduğu için katılmadım. Sonrasında tabii birkaç ay geçtikten sonra er meydanlarına güzel bir şekilde dönüş yaptım. Tekrar gücümü kanıtlamak, sevenlerime o mutluluğu ve gururu yaşatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

- Reklam -

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Kırkpınar arşiv görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)