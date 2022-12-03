(ÖZEL) İlhami Kılınçkaya: Sporla engelleri ortadan kaldırıyoruz

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“Sporcularımız dünya, Avrupa ve paralimpikte şampiyon oldular”

“Çocuklarımıza sporu sevdirip, hayata neler kattığını anlatıyoruz”

“2024 Paris Paralimpik Oyunları’na sporcularımızı hazırlamak istiyoruz”

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılınçkaya, “Amacımız ülkemizde sosyalleştirebildiğimiz bütün engelli bireyleri sporla buluşturmak ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak. Sporla engelleri ortadan kaldırıyoruz ve engelleri aşıyoruz. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum” dedi.

Para masa tenisi branşında engelli çocukları hayata kazandıran ve başarılı sporcular yetiştiren Lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sporun engelli bireyler üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu kapsamda Lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılınçkaya, para masa tenisçi Merve Cansu Demir ve annesi Ayşe Demir, sporun engelleri ortadan kaldıran gücünü Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

İLHAMİ KILINÇKAYA: MADALYAYA OYNAYACAK SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTEDİM

Kardeşi ve aynı zamanda kulüpte antrenör olan Yusuf Kılınçkaya ile birlikte, engelli çocukların hayatlarına spor yoluyla dokunmak için 2000 yılından bu yana emek verdiklerini ifade eden İlhami Kılınçkaya, “Ben de engelli bir sporcu olarak masa tenisi oynadım. Madalyaya oynayacak bir seviyem olmadı. Ben de bu ülkede madalyaya oynayacak sporcular yetiştireyim dedim. Bununla ilgili de araştırmalarımızın sonucunda Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Okulu’na müracatlar yaptık. İşi bakanlıklar ve federasyon boyutuna taşıdık. Projemizi anlattık, onlar da olumlu karşıladı. Projemiz başta hayaldi, kimse inanmadı ama biz kardeşimle daha sonra bu işi başlattık. Para masa tenisi alanında dünya ile aramızda 40-50 yıl fark vardı. Bunu çok çalışarak atlattık. Bu işi çocuklara anlattığımızda aralarından çok başarılı sporcular çıkacağını inandık. 2010 yılına kadar çalıştık ve bundan sonra madalyalarla dünyada kendimizi tanıtmaya başladık. Akabindeki dünya şampiyonasında sporcularımız bronz madalya ile tanıştı. Sonrasında sporcularımız dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve paralimpik oyunlar şampiyonu oldular. Kulübümüzde toplamda 102 sporcu bulunuyor. 42 tanesi tekerlekli sandalye kullanan sporcu. 18 tanesi de üst düzey profesyonel masa tenisçisi. 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na sporcularımızı hazırlamak istiyoruz” dedi.

“AMACIMIZ BÜTÜN ENGELLİ BİREYLERİ SPORLA BULUŞTURMAK”

Sporla hayatlarına dokunmak ve engelleri ortadan kaldırmak için engelli çocukları sporla tanıştırdıklarını aktaran Kılınçkaya, “Bu çocuklarımıza ilk önce sporu sevdirip, sporun hayata neler kattığını anlatıyoruz. Rekabeti geliştirirken aynı zamanda sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Onları evlerinden çıkartıp salona getirmeye çalışıyoruz. Salonda diğer sporcularla sosyalleştiriyoruz ve kendini ifade etsin diye müsabakalara sokuyoruz. Bunun sonucunda da kişi hem kendini ifade edebiliyor hem de en üst seviyede neler yapabildiğini bize gösteriyor. Amacımız ülkemizde sosyalleştirebildiğimiz bütün engelli bireyleri sporla buluşturmak ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak. Ben ailelere şunu söylemek istiyorum; engelli çocuklarınızdan asla ve asla çekinmeyin ve utanmayın. Sporla engelleri ortadan kaldırıyoruz ve engelleri aşıyoruz. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

MERVE CANSU DEMİR: SPOR İLE ÖZGÜVENİM VE CESARETİM YÜKSELDİ

Türkiye Bedensel Engelli Masa Tenisi Milli Takımı’nda yer alan ve geçtiğimiz kasım ayında İspanya’da düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan milli tenisçi Merve Cansu Demir, masa tenisi ile hayatına giren spor sayesinde birçok olumlu değişim yaşadığı kaydederek, “Sosyal yaşam açısından, özgüven açısından, arkadaşlık ilişkilerim açısından çok fazla değişim var. Önceden kendimi çok fazla açamayan bir insandım. Spordan sonra hem sosyalleştim, arkadaş edindim hem de özgüvenim, cesaretim çok fazla yükseldi. Her engelli insanın spor yapması gerekir diye düşünüyorum. Spor yapan bir engelli insanın özgüveni ve kendine olan sevgisi artıyor diye düşünüyorum. Tüm engellilere spor yapmasını tavsiye ediyorum” dedi.

AYŞE DEMİR: ENGELLİ ÇOCUKLARI SPORLA TANIŞTIRSINLAR

Merve Cansu Demir’in annesi Ayşe Demir ise kızına 8 yaşındayken hastanede protez takıldığı sırada keşfedildiğini söyleyerek, “Bu sayede spor ile tanıştı. Önceden Merve okula gittiğinde sürekli ağlıyordu, sıkıntıları vardı. Spora başladığı zaman, Lider Engelliler’deki engelli bireyleri görünce de kendine özgüveni geldi. Hayata bakış açısı değişti, kendine güvendi. Şu an kendisini engelli gibi görmüyor, her işini kendi yapıyor. Kızımla gurur duyuyorum. Kızımı spora başlatmak için ben de kararsız kaldım ama şimdi anlıyorum ki spor engelliler için çok güzel bir şey. Branş farketmeksizin muhakkak engelli çocukları sporla tanıştırsınlar” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– İlhami Kılınçkaya’nın açıklamaları

– Merve Cansu Demir’in açıklamaları

– Ayşe Demir’in açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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