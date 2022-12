(ÖZEL) Hull Cityli Milli futbolcu Doğukan Sinik: Takım arkadaşlarım Türkiye’de kamp yapmaktan dolayı mutlu

- Reklam -

İngiltere Championship ekibi Hull City’nin Türk futbolcusu Doğukan Sinik, takımının Dünya Kupası arasında Antalya’da yaptığı kampta Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sinik ,”Hedefim daha fazla süre alarak takımıma katkı vermek. Hull City’de gol ve skor katkısı veren bir Doğukan olmak istiyorum. Hull City’de başarılı olduktan sonra yeni hedefler koyabiliriz” dedi.

İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City, hazırlıklarını Antalya’daki Regnum Carya’da sürdürüyor.

“TAKIM ARKADAŞLARIM TÜRKİYE’DE KAMP YAPMAKTAN DOLAYI MUTLU”

Doğduğu ve futbol oynadığı şehirde kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, “Kampa çok iyi başladık, yoğun tempoda çalıştık. Taktik ağırlıklı ve keyifli antrenmanlar oldu. Kampın Türkiye’de ve Antalya’da olması büyük avantaj oldu. Yaşadığım ve büyüdüğüm şehir. Takım arkadaşlarım da çok mutlu ve çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARLARIMIZ ÇOK İSTEKLİ VE HEYECANLI”

Tamamen futbola odaklanılacak bir futbol şehrinde yaşadığını söyleyen Sinik, “İngiltere’de yaşam farklı. İki farklı ülke. Özellikle hava olarak çok farklı. Biraz daha soğuk. Hayatınız futbol oluyor ve başka bir şey düşünemiyorsunuz. Bu bir avantaj, her şeyinizi futbola verebiliyorsunuz. Çok güzel bir taraftar kitlemiz var. İçeride ciddi bir sayıya oynuyoruz. Çok istekli ve heyecanlılar” açıklamasında bulundu.

“HULL CITY’DE GOL VE SKOR KATKISI VEREN BİR DOĞUKAN OLMAK İSTİYORUM”

Transferi sonrası yaşadığı sakatlığın kendisini çok etkilediğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, “İngiltere’ye transfer olduktan sonra 2’nci antrenmanda sakatlandım. Bu beni etkiledi ve daha önce yaşamadığım bir sakatlıktı. 8 hafta sürdü ve yeni takımıma adaptasyon dönemimdi. Alışkanlıklarınızdan sonra yeni bir yere gitmek kolay olmuyor. Benim için zor geçti. Takıma ve sisteme alışmak kolay olmadı ama bunu atlattığımı düşünüyorum. Çok güzel bir aile ortamı kurduk ve takım arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Hedefim daha fazla süre alarak takımıma katkı vermek. Hull City’de gol ve skor katkısı veren bir Doğukan olmak istiyorum. Hull City’de başarılı olduktan sonra yeni hedefler koyabiliriz” şeklinde konuştu.

“TRANSFERİMDE EN BÜYÜK ETKEN TÜRK YÖNETİCİLER OLDU”

Regnum Carya’da düzenlenen Winter Football Series’e katılan Hull City’nin yetenekli futbolcusu Sinik, İngiliz ekibine transferini de, “Sezon bittiğinde yurt içi ve yurt dışından teklifler vardı. Avrupa’da forma giymek istiyordum ama transferimde önemli etken; aynı dili konuşabildiğim bir yönetimimiz var ve bir derdinizi anlatmak bu şekilde daha kolay. Kulüp yönetiminde Türklerin olması transferimde önemli bir etkendi. Önce kendimi sonra da onları mahcup etmek istemiyorum. Bana güveniyorlar. Şu an çok motiveyim. Türk insanıyız ve en büyük dezavantajımız da duygusal olmak. Yabancı dilim var ama derdimi anlatmak, yönetimle paylaşmak farklı bir şey. Yardımcı olmaları ve bizi adapte etmeye çalışacaklarını ön görmüştüm. Transferimde en büyük etken de yönetimde Türk insanların olması” şeklinde değerlendirdi.

“MİLLİ TAKIMIN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Türkiye A Milli Takımı’nda önemli potansiyeli bulunan oyuncular olduğuna vurgu yapan hücum oyuncusu, DHA’ya yaptığı açıklamada “Çok genç bir jenerasyonuz. Çok heyecanlıyım. Sakatlığım sonrası Çekya maçında görev aldım. Orada olmak çok güzel. Bu genç jenerasyonla çok farklı ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bizim de insanımızın da bu tarz sportif başarılara ihtiyacı var. Çok umutluyum ve milli takımın başarılı olacağına inanıyorum” sözlerini sarfetti.

“BENİM İÇİN NURİ ŞAHİN KELİMELERLE ANLATILAMAZ”

Antalyaspor’da oynadığı dönemde hem takım arkadaşlığı yaptığı sonrasında da teknik direktör olan Nuri Şahin için genç oyuncu, “Nuri Şahin benim hayatımda farklı bir yerde ve her zaman da öyle olacak. Futbolcu olarak onunla oynama ve birbirimizi tanıma, sevme fırsatımız oldu. Sonrasında hocam oldu. Son kez ona ağabey dedim ve sonrasında o çizgiyi çok güzel belirledi ve hocam oldu. Kariyerimde inkar edilemez bir etkisi var. Kelimelerle ifade edilemez. Her zaman farklı bir yerde olacak. Benim için çok değerli ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok başarılı olmasını istiyorum, başarılı olacağından da şüphem yok. Maçları takip ediyorum, özellikle Antalyaspor maçlarını kaçırmıyorum” ifadelerini kullandı.

“TAKIM ARKADAŞLARIM TÜRKİYE’DE KAMP YAPMAKTAN MUTLU OLDU”

Takımdaki arkadaşlarının da Türkiye’de kamp yapmaktan dolayı memnun olduğunu sözlerine ekleyen Doğukan Sinik, “Takımın başkanı Türk. İki Türk oyuncu var ve Türk çalışanlar var. Orada bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. İngiliz taraftarların da Türklere karşı bir sevgisi var. Bu taraftar ilişkisiyle başarıyı birleştirmek istiyoruz. Gözle görülür bir çaba var. Türk taraftarlardan da destek gelince daha fazla mutlu oluyoruz. Buraya geldik, ülkemizle gurur duyuyoruz. Takım arkadaşlarım çok mutlu. Türk olduğumuz için de bu durumdan gurur duyuyoruz. Türklerin de desteği bizi motive ediyor” şeklinde konuştu.

“BÜNYAMİN VE GÖKDENİZ ÜLKEMİZİ İYİ YERLERDE TEMSİL EDEBİLİR”

Antalyaspor alt yapısında önemli genç oyuncuların olduğunu belirten Sinik, “Antalyaspor’da çok güzel zamanlarım geçti ama kötü zamanlarım da oldu. İnişli çıkışlı dönemlerim vardı. Benim gibi yurt dışına transfer olabilecek Bünyamin ve Gökdeniz var. Daha sonrasında yine alt yapıdan gelen oyuncular var. Genç oyunculara destek olunması lazım. Taraftarlarımız üzüldüğü için tepki veriyoruz. Duygusal insanlarız ama destek vermek çok önemli. Burası çok güzel bir şehir ve gençlere önem veren bir hoca var ve destek olsunlar. Sabırlı olsunlar. Bünyamin ve Gökdeniz ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edebilir” dedi.

