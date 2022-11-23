ÖZEL HAVACILIK SEKTÖRÜ DESTEK BEKLİYOR

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Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan Ünsal,” Bizler kendi imkanlarımızla havacılık alanında gençlerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu tamamen arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla olmaktadır. Havacılık alanında eğitim görerek gerek teknisyenlik konusunda gerek havacılık konusunda eğitim alarak buralarda çalışmak isteyen gençlerimize destek olunmasını istiyoruz” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Türkiye’nin ilk özel hava parkı Orhan Ünsal Hava Parkı’nda havacılık sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan Ünsal, devletimizin, Millî Savunma Bakanlığının havacılık alanına desteklerini sunması gerektiğini ve özellikle bürokratik alanda yaşadıkları sıkıntıların havacıları bezdirdiğini söyledi.

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‘HAVACILIK KONUSUNDA GERİDEYİZ’

Türkiye hava parkları konusunda Avrupa’dan çok geride olduğuna vurgu yapan Ünsal, “Avrupa’da her şehirde hemen hemen dört hava parkı var. Bizde bu yok. Biz bir hava parkına bile razıyız. Avrupa’da binlerce uçak var ama Türkiye de bu sayı 100-150 civarında. Bu rakamlar bile havacılık konusunda ne kadar geride olduğumuzu gösteriyor” dedi.

‘HAVACILIK EĞİTİM MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK’

Ünsal, “Şu an burada bu park alanımızda iki okul faaliyet gösteriyor. Öğrenciler eğitim almaya başladılar. Eğitim maliyetleri çok yüksek ama biz kâr marjını çok düşük tuttuk. Özellikle yakıt maliyetleri çok yüksek. Bildiğim kadarıyla bu AVGAS’ının litre fiyatı 70 TL civarıdır. Bu yüzden çok ciddi desteklere ihtiyacımız var. Hem bize hem de öğrencilerimize destek gerekiyor. Devletin burada öğrencilere de desteği önemlidir” diye konuştu.

‘TÜRK HAVACILIK SİSTEMİNE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ’

‘Bu hava parkını buradan tanıtmak ve havacılık faaliyetlerinin buradan Türkiye’ye nasıl yayılması gerektiğini haykırmak istiyoruz’ diyen Ünsal,” “Havacılık hocalarını saygıyla anıyorum. Bu değerli büyüklerimiz Türk havacılık tarihinde yapmış olduğu çalışmalar bizlere bugün ışık tutmaktadır. Bu değerli büyüklerimizin başlattıkları ve çeşitli nedenlerle bitiremedikleri bu çalışmaları bitirmeye çalışıyoruz. Türk havacılık sistemine katkı sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda projeler üretmeye çalışmaktayız. Bu hava parkı tamamen kendi imkanlarımızla yapılmış bir yerdir. Hedefimiz bu tür hava parklarını ülkenin tamamına yaymaktır. Eğitimlerimiz havacılık sektörünün yanında proje üretimlerine de katkı sağlayacaktır. Bu hava parklarında sosyal etkinlikler de yapılacak. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için devletimizin bize hazine arazi desteğini sağlaması gerekmektedir. Arazilerin pahalılığını göz önünde bulundurduğumuzda özel sektörün bunları karşılaması zor gözükmektedir. Bu yüzden devletimizin Millî Savunma Bakanlığımızın bize desteklerini sunmaları gerekir. Özellikle bürokratik alanda çektiğimiz sıkıntılar havacılarımızı bezdirmektedir. Gerekli yönetmeliklerin çıkarılması ve kolaylıkların sağlanmasını bekliyoruz ”dedi.

‘DEVLETİMİZ DESTEK VERMELİ’

Ünsal,” Büyük şehirlerdeki park sıkıntılarının çözülmesi gerekiyor. Park ücretlerinin arkadaşlarımızdan alınmamasını ve arkadaşlarımızın muaf tutulmasını talep ediyoruz. Bizler kendi imkanlarımızla havacılık alanında gençlerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu tamamen arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla olmaktadır. Havacılık alanında eğitim görerek gerek teknisyenlik konusunda gerek havacılık konusunda eğitim alarak buralarda çalışmak isteyen gençlerimize destek olunmasını istiyoruz. Eğer devletimiz destek olmasa bu tür gençlerimizin eğitim alması imkânsız gözükmektedir. Havacılığın maliyetini düşürerek insanlarımızın kullanımına açmalıyız. Bu yüzden devletimizden destek bekliyoruz. Devletimiz arazi konusunda bize destek olursa bu parkları Türkiye’nin birçok yerine yaymak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YAKIT MALİYETLERİMİZ ÇOK YÜKSEK”

Bünyesel hava parklarını açmak için yaklaşık 11 kurumdan izin almak gerektiğini belirten Ünsal,” Bunun başında Cumhurbaşkanlığı, Tarım Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler vb. kurumlar gerekiyor. Bu kurumlardan herhangi birisi olumsuz yaklaşırsa hava parkını açmak zor oluyor. Devletin senkronize çalışması demek işimizi kolaylaştırması demektir. Ankara’nın bu noktada durumu 15 Temmuz’dan sonra hassaslaştı. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Şu an bu hava parkında iki okul faaliyet gösteriyor. Öğrencilere eğitim vermeye başladılar. Maliyetleri çok yüksek ama biz kâr marjını çok düşük tuttuk. Özellikle yakıt maliyetleri çok yüksek. Bildiğim kadarıyla bu AVGAS’ının litre fiyatı 70 TL civarıdır. Bu yüzden çok ciddi desteklere ihtiyacımız var. Hem bize hem de öğrencilerimize destek gerekiyor. Devletin burada öğrencilere de desteği önemli” ifadelerini kullandı.

“HAVA PARKLARI KONUSUNDA GERİDEYİZ”

Ünsal, “Hava parklarına her geçen gün ihtiyaç artacak. Bu yüzden hava parklarının önemi de artıyor. İster insansız hava uçağı olsun ister olmasın. Bu parklardan kalkan uçakların hepsinin bilgisi Esenboğa’ya veriliyor. Yoldan kalkıp gidilecek bir şey değil bahsettiğimiz şey. Hava parkı gerekiyor. Her isteyen istediği yerden kalkarsa sorunlar büyük olur. Bu yüzden belirli bir nokta olması gerekir. Artık paket servisleri bile drone ile yapılıyor. Buna uymamız gerekir. Türkiye hava parkları konusunda çok geride. Avrupa’da her şehirde hemen hemen dört hava parkı var. Bizde bu yok. Avrupa’da binlerce uçak var, Türkiye de bu sayı 150 civarındadır. Bu rakamlar bile havacılık konusunda ne kadar geride kaldığımızı gösteriyor” dedi.

Orhan Ünsal Hava Parkı’nda yapılan açıklamaya birçok gazeteci katıldı. Programa katılan gazetecilere sportif uçaklarla tur artırıldı. Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği ve Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği organizasyona Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin başkanı Ömer Uzun ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir katıldı.