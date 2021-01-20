Özel hastane ve Ahbap’tan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Özel hastane, Ahbap Derneği’ne 300 yardım kolisi bağışladı

İSTANBUL, (DHA) – Sanatçı Haluk Levent’in başkanı olduğu Ahbap Derneği ve Avrupa Şafak Hastanesi, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için iş birliği yaptı. Buna göre, özel hastane derneğe 300 yardım kolisi bağışladı. Haluk Levent, bu dönemde yardım taleplerinde ciddi artış olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği ve Avrupa Şafak Hastanesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni bir iş birliğine gitti. Pandemi nedeniyle yeme-içme ihtiyacının arttığı bu dönemde yapılan iş birliğiyle derneğe, yardıma muhtaç insanlara verilmek üzere 300 gıda kolisi bağışladı.

YARDIM TALEPLERİ ARTTI

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bize bu zorlu dönemde ciddi anlamda yardım talebi geliyor. Duyarlı şirketler ve kurumların desteği ile elimizden geldiğince bu yardım taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Avrupa Şafak Hastanesi’nin gösterdiği bu duyarlı davranıştan ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“UMARIM ÖRNEK TEŞKİL EDERİZ”

Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk ise AHBAP Derneği ile yaptıkları yardım ortaklığı ile ilgili yaşadıkları mutluluğu dile getirerek “Bizler sağlık sektörü olarak pandemi sürecini en yoğun yaşayan insanlarız. Bu dönemde hastanemiz ile tüm vatandaşlarımıza cansiperane bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdük. PCR testleri ve tedavileri dışında polikliniklerimiz ve ameliyatlarımız devam etti. Ayrıca sahada da faaliyet gösterdik. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda tüm operasyonlarımız sürdü. Bu özverili anlayış ile sosyal sorumluluk tarafında da ihtiyaç sahiplerine desteğimiz olması gerektiği kanaatine vardık. Umarım sektörümüze örnek teşkil ederiz ve bu yardımlar artarak devam eder” ifadelerini kullandı.