Özel harekât polisi, kazada yaşamını yitirdi

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- 1915 ÇANAKKALE Köprüsü, ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtaları,...