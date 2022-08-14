(ÖZEL) Emin Müftüoğlu: Olimpik veledrom Türk bisikleti için mihenk taşı

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Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) – TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Türk bisiklet tarihine katkısının önemine değindi. Başkan Müftüoğlu, “Türk bisiklet tarihi için tarihi bir haftayı geride bırakıyoruz. Kapalı olimpik veledromu ilk defa Konya’da yapıldı. Burası önümüzdeki yıllarda Türk bisikleti için gerçekten bir mihenk taşı. Buradan dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Ülkemizde yokken Avrupa Şampiyonu çıkartan bir bisiklet ailesi buradan elbette olimpiyat ve dünya ile ilgili büyük hayalleri ve hedefleri var. İnanılmaz bir heyecanla başladık ve ilk defa sporcularımız burada piste çıktılar. Düzgün ve kusursuz bir organizasyon oldu” dedi.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları için kentte bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, oyunların bisiklet sporuna olan katkısını değerlendirdi. Müftüoğlu, “Türk bisiklet tarihi için tarihi bir haftayı geride bırakıyoruz. Kapalı olimpik veledromu ilk defa Konya’da yapıldı. Burası önümüzdeki yıllarda Türk bisikleti için gerçekten bir mihenk taşı. Buradan dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Ülkemizde yokken Avrupa Şampiyonu çıkartan bir bisiklet ailesi buradan elbette olimpiyat ve dünya ile ilgili büyük hayalleri ve hedefleri var. İnanılmaz bir heyecanla başladık ve ilk defa sporcularımız burada piste çıktılar. Düzgün ve kusursuz bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda bisikletin ve sporun lideri Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakanımıza özel bir teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Bisiklet ailesine verdiği destek ortada. Böyle bir veledromu da ülkemize kazandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bisiklet ailesi Konya’dan iyi anılarla ayrılıyor. Herkes çok mutlu, herkes çok iyi bir organizasyon olduğunu söylüyor” diye konuştu.

‘VELEDROM ÜLKENİN TANITIM ELÇİSİ OLACAK’

Türkiye’nin kapalı olimpik veledroma kavuşmasının sevincini yaşadıklarını ifade eden Başkan Müftüoğlu şöyle konuştu:

“Bu veledromda dünya ve Avrupa şampiyonaları düzenleyeceğiz. Dünya kupaları düzenleyeceğiz. Burası turizmde de büyük katkı sağlayacak. Hep birlikte Spor Bakanlığı, Bisiklet Federasyonu hem Konya halkıyla birlikte bu veledromu en iyi şekilde kullanıp, hem turizm açısından hem spor açısından ülkenin en büyük tanıtım tesislerinden birisi olacak.”(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Başkan Emin Müftüoğlu röportaj

– Bisiklet yarışları ve veledromdaki yarışlardan görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)