(ÖZEL) Durmuş Ali Çolak: Jesus’un Fenerbahçe’si bizim rekoru kırar

Aslıhan YILMAZ – Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de 1987-1989 yılları arasında forma giyen ve sarı-lacivertlilerin 103 golle şampiyonluk yaşadığı takımda görev alan Durmuş Ali Çolak, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Viven Bornova FK’nın sportif direktörü olarak bu sezon futbola hizmet eden Durmuş Ali Çolak, Fenerbahçe’nin 1988-1989 sezonunda 103 golle elde ettiği şampiyonluğun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Çolak, “O günden bu yana yaklaşık 35 yıl geçti. Halen bu şampiyonluk konuşuluyorsa ben gurur duyarım. Gerçekten o dönemde şampiyon olan kadroda çok değerli futbolcular vardı. Almanya ile Dünya Kupası’nı kazanmış kaleci Toni Schumacher vardı. Bizim forvetimiz müthişti. İleri uca baktığımızda Aykut Kocaman, Hasan Vezir ve Rıdvan Dilmen vardı. Orta sahada ben, Erdi, Oğuz, Turhan, Küçük Şenol, Nezihi, Müjdat, Taygun, Ergin, Hakan gibi isimlerle mükemmel bir kadromuz vardı” diye konuştu.

O dönemin teknik direktörü Todor Veselinovic’in de çok büyük emekleri olduğunu vurgulayan Durmuş Ali Çolak, “Hocamızın katkıları çok önemliydi. 103 golle gelen şampiyonlukta herkes golcüydü. Sağ bekimiz 8 gol atmış, sol bekimiz yine golcüydü. Herkes skora katkı yaptı, gol atmayan yok gibiydi. Forvetimiz zaten kişi başına 20 gol ortalamasıyla oynamıştı. Bugüne geldiğimizde ise ben Fenerbahçe’yi keyifle izliyorum. Her hocanın kendi sistemini oturtması açısından zamana ihtiyacı vardır. O zaman birçok yerli veya yabancı hocalara tanınmadı. Fakat Jorge Jesus bunu çok çabuk atlattı. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Bence teknik adamlık konusunda çok önemli bir fikir adamı olduğunu gösterdi. Tüm oyuncularını hazır tutuyor. Kim oynarsa sistemin içinde, aynı verim alınıyor. Bizim şampiyon olduğumuz dönemde bu kadar oyuncu anlamında kalabalık değildik. Başarı, takım olmaktan geçiyor. Fenerbahçe’nin kırılamaz rekora şu an da layık görülmesi mevcut takımın kalitesini gösteriyor. Fenerbahçe’nin şampiyon olması bekleniyor ve ben Fenerbahçe’nin bu gol rekorunu kıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BORNOVA FK’DA HEDEF ÜST LİG

İskenderun’da başladığı futbol yaşamında genç yaşta dikkatleri üzerine çeken ve o dönem ‘İskenderun’un Maradona’sı’ diye adlandırılan, sonrasında Ankaragücü, Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Adana Demirspor gibi birçok Süper Lig takımında forma giyen ve 200’de fazla maça çıkan Durmuş Ali Çolak, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Viven Bornova FK’da sportif direktörlük görevini üstlendi. BAL 9’uncu Grup’ta 11 maçta namağlup yoluna devam eden ve zirve için Tire ile yarışan Bornova FK’da başarıyı hedeflediklerini ifade eden Çolak, “Daha önce birçok kulüpte teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevleri üstlendim. Bornova gibi zirveye oynayan bir takımda görev aldığım için çok mutluyum. İzmir merkezinde 3’üncü Lig’de sadece Karşıyaka takımı var. Bizim amacımız da bir an önce profesyonel lige adım atabilmek” şeklinde konuştu.

“SEMTİMİZE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Bornova’nın Türkiye’de futbolun ilk oynandığı yer olduğunu belirten Çolak, “Sponsorlarımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve taraftarımız çok iyi bir sinerji yakaladı. Bizler takımımızı 3’üncü Lig’e çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Şu anda 23 puanla Tire ile birlikte zirvede yer alıyoruz. Bir an önce üst lige çıkmak istiyoruz. Bir proje takımıyız. Takımın sponsoru Alim Emiroğlu benim eski öğrencim, eski futbolcum. Futbolun içinde gelmiş biriyle yola çıkmak çok önemli. Kulübün hedefleri var. Benim de hedeflerimle kulübün hedefleri örtüştü. Bana teklif geldiğinde gerçekten hedeflerimizi başarabileceğimiz için burada yer aldım. Türk futboluna, İzmir’e ve semtimize katkıda bulunmak önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

UZUN YILLAR TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETTİ

Bornova’ya katkılar sağlayacağını ifade eden Çolak, “Uzun yıllar Türk futboluna hizmet ettim. Önce futbolcu olarak birçok kulüpte oynadım. Ankaragücü, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Zonguldakspor, Denizlispor, Adanaspor, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda oynadım ve milli takımın tüm kademelerinde uzun yıllar top koşturdum. Aktif futbol hayatım bitince Ankaragücü altyapısında teknik adamlık kariyerim başladı. Mersin İdmanyurdu ve Şekerspor’da yardımcı antrenörlük yaptım. Teknik direktörlük deneyimim de ise İskenderunspor, Nazilli Belediyespor, Amasyaspor, Pazarspor, Adıyamanspor, Diyarbakır DİSKİ, Bergama Belediyespor, Küçükköyspor, Adana Demirspor, Osmaniyespor ve Payasspor’u çalıştırdım” dedi.

