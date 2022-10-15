(ÖZEL) Doğuş Özdemiroğlu: Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde Final-Four’a kalmak

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“Anadolu Efes’ten daha istekli ve enerjik olursak maçı kazanabiliriz”

Sezer AFŞAR – Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) – Darüşşafaka Basketbol Takımı Kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 4 takım arasına kalmayı arzuladıklarını belirterek, ligde ise Play-Off’lara ev sahibi avantajı ile girmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’na kalan ve averajla son 8 takım arasına adını yazdıramayan Darüşşakafa, ligde ise yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Şampiyonlar Ligi’nde sezona Hapoel Jerusalem deplasmanında aldığı mağlubiyetle start veren İstanbul ekibi, ligde ise oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekipte takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, bu sezonki hedefleri ve yarın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynayacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yeni bir takım olduklarını ve beraber oynamaya alışmak için zamana ihtiyaç duyduklarını aktaran Özdemiroğlu, “Öncelikle geçen sene inşa ettiğimiz takım kimliğinin üstüne bir takım kurmayı amaçladık. Geçen seneden bazı oyuncular takımda kaldı. Giden oyuncuların yerine de eklemeler yaptık. Şampiyonlar Ligi’nde geçen sene içimizde bir ukte kaldı. 6 maçta 4 galibiyet alarak gruptan çıkamamıştık. Öncelikle Final-Four’a kalmak istiyoruz. Ligde de geçen sene çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Önemli deplasmanlardan önemli galibiyetler çıkardık. Ligde hedefimiz, ilk 6 sırada bitirmek ve sonrasında ev sahibi avantajıyla Play-Off’a girmek. Şu an yolun çok başındayız. Geçen sene olduğumuz durumdan da açıkçası uzaktayız özellikle savunma kısmında. Bundan dolayı biraz daha zamana ve birbirimizle oynamaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

“ANADOLU EFES’TEN DAHA İSTEKLİ VE ENERJİK OLURSAK MAÇI KAZANABİLİRİZ”

Özdemiroğlu, yarın ligde oynayacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili olarak ise “Anadolu Efes’in çok kaliteli oyuncuları var. Bu sene de iyi eklemeler yaptılar. 3’üncü Euroleague şampiyonluğu üzerine bir takım kurdular. Bu maçta da her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. Geçen sene bir maçta onları yenmiştik. Bir maçta da ciddi bir fark yakalamış ve koruyamamıştık. Onlar da biraz yorgun gelecekler. Onlardan daha enerjik ve istekli olursak kazanabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Doğuş Özdemiroğlu’nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)